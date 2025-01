Card de luta do UFC Vegas 102 anunciado com Jared Cannonier x Gregory Rodrigues na luta principal

Falta pouco mais de um mês para o UFC Vegas 102 e a escalação completa está oficialmente definida.

O UFC Vegas 102 acontece no dia 15 de fevereiro, encabeçado por um confronto de peso médio entre o ex-desafiante ao título Jared Cannonier e o candidato em ascensão Gregory Rodrigues, e na segunda-feira, o UFC divulgou o card completo da luta para o segundo evento APEX de 2025.

Cannonier teve um 2024 difícil, perdendo lutas consecutivas, primeiro para Nassourdine Imavov e depois para Caio Borralho. Em contrapartida, “Robocop” somou mais duas vitórias ao seu currículo no UFC em 2024, parando Brad Tavares em fevereiro antes de vencer na decisão sobre Christian Leroy Duncan no UFC 304.

No co-evento principal, Calvin Kattar coloca sua classificação no Top 15 em jogo contra o emergente Youssef, que conquistou três vitórias nos acréscimos em 2024 após retornar ao octógono.

O card também traz o confronto entre duas classificadas do peso galo feminino, quando Julia Avila enfrenta Jacqueline Cavalcanti, além do retorno da favorita dos fãs, Angela Hill, que enfrenta Ketlen Souza no peso palha.

Confira abaixo o card completo da luta do UFC Vegas 102.

Jared Cannonier x Gregório Rodrigues

Calvin Kattar x Youssef Zalal

Júlia Ávila vs. Jaqueline Cavalcanti

Angela Hill x Ketlen Souza

Edmen Shahbazyan x Dylan Budka

Jared Gordon vs. Kauê Fernandes

Connor Matthews x José Delgado

Rodolfo Vieira x André Petroski

Ismael Bonfim vs. Nazim Sadykhov

Gabriel Bonfim vs. Rinat Fakhretdinov

Rafael Estevam vs. Jesus Aguilar

Billy Ray Goff vs. Nikolai Veretennikov

Valter Walker x Don’Tale Mayes

Vince Morales x Elijah Smith