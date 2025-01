Carro capota e deixa uma pessoa gravemente ferida na AL-104, em Teotônio Vilela

Um carro capotou e deixou seis feridos, entre eles um gravemente ferido, na rodovia AL-104, em Teotônio Vilela, na Zona da Mata Alagoana. O caso aconteceu na manhã deste sábado (18), por volta das 8h40.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBM-AL), a pessoa que teve os ferimentos mais graves foi transportada e entregue ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na Academia de Polícia Militar, para seguir com os cuidados médicos.

Já entre as demais, três foram levadas pela ambulância da Prefeitura de Teotônio Vilela, uma pelo Samu e outra pelos bombeiros.

O veículo, que aparenta ser um Chevrolet Corsa de cor azul, ficou às margens da rodovia, com os pneus para cima e o teto danificado. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

Foi necessário o uso do aparelho resgatécnica para abrir a mala e retirar as vítimas do carro. Para atender a ocorrência, o CBM-AL enviou quatro viaturas com 12 militares.