Casa onde foi gravado filme ‘Ainda Estou Aqui’ está à venda por R$ 15 milhões

A casa de ambiente nostálgico no qual a família Paiva foi retratada em “Ainda Estou Aqui” está à venda, no Rio de Janeiro.

Localizada no bairro da Urca, zona sul, a residência de dois andares pode ser adquirida por R$ 15 milhões.

O terreno tem 600 metros quadrados, quatro quartos e piscina, de acordo com o jornal O Globo. O filme foi gravado no local por preservar características de construções antigas e da época em que o deputado federal Rubens Paiva foi sequestrado, torturado e morto por militares do exército brasileiro durante a ditadura militar, história que inspirou o longa.

Na vida real, a casa da família ficava na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, mas deu lugar a um restaurante.