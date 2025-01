Católicos questionam nova destinação para Juvenópolis

Uma polêmica ganha as redes sociais em Alagoas, com uma nova finalidade para a comunidade Juvenópolis (oficialmente, Secretariado da Assistência Social da Juventude Masculina Católica de Maceió), uma das instituições mais antigas dentre as vinculadas à Igreja Católica no Estado, criada em 1950 anos e mantida por várias décadas pelo saudoso Padre Pinho (João de Barros Pinho, falecido em 1967).

Segundo as postagens, a decisão já teria sido tomada pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Beto Breis, por influência de alguns sacerdotes mais próximos a ele, que estariam pretendendo transformá-la numa casa de passagem, nos moldes da Casa de Ranquines, que funciona no centro da cidade, voltada para a recuperação de usuários de drogas.

Instalada numa área afastada, nas imediações do Parque Municipal, em Benedouro, Juvenópolis tem se dedicado, desde a sua criação, a abrigar crianças e jovens órfãos ou oriundos de famílias que não têm condições financeiras de mantê-los.

Há inúmeros casos de pessoas foram assistidas pela instituição durante sua infância e adolescência e que se constituíram, já na idade adulta, em profissionais competentes em diversas áreas de atuação.

Os arcebispos que antecederam Dom Beto Breis, inclusive Dom Antônio Muniz – o mais recente – sempre deram atenção especial a Juvenópolis, muitas vezes recorrendo à colaboração financeira da comunidade católica, nos momentos mais críticos para a manutenção.

Enquanto não surge um posicionamento oficial do Arcebispado de Maceió a respeito, a questão ganha intensidade nas redes sociais.