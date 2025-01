Chivas mostra suas fraquezas com derrota para o Necaxa

Guadalajara perdeu para o Necaxa em nova demonstração de deficiências ofensivas e defensivas

Necaxá revelou as fraquezas Chivas e deu-lhes a primeira derrota do Clausura 2025. Guadalajara Não conseguiram manter a liderança e viram como o Rayos voltou a vencer em casa por 3-2 no duelo da segunda jornada.

Os Rays, apesar de jogarem em casa, tiveram a grande maioria do público contra devido à grande presença de torcedores do Chivas. Mas foram os locais quem avisaram primeiro com um remate de Kevin Rosero e o guarda-redes Eduardo García fez uma grande defesa aos 17 minutos. Após o primeiro aviso das instalações, foi Guadalajara que assumiu o controle do jogo.

Hugo Camberos causou a primeira jogada perigosa para Chivas, em centro desviado, e Ezequiel Unsaín teve que chegar para desviar em cobrança de escanteio. Sendo do pouco que produziu Guadalajara no primeiro período. Necaxá Despediu-se ainda no primeiro tempo com o mais importante na tentativa de gol olímpico de José Paradela e conseguiu desviar o goleiro.

A partir do segundo tempo, ele deu Chivas a primeira opção clara de todo o jogo para abrir o placar. Em jogada tática fixa, aos 51′, Hugo Camberos cruzou para o poste mais distante, que Erick Gutiérrez colocou novamente na área e a bola ficou na pequena área para Gilberto Sepúlveda empurrar.

Necaxá Acordou com o placar adverso e empatou aos 61′ com um belo chute na área de José Paradela, Pavel Pérez veio de trás e finalizou de cabeça e venceu Eduardo García. O ex-jogador do Chivas aplicou a lei do primeiro e marcou seu primeiro gol com a camisa do Rayos.

Isso acendeu a equipe local que acabou conseguindo a reviravolta aos 76 minutos. Kevin Rosero escapou pela direita, cruzou rasteiro e apareceu Tomás Badaloni, que estava em campo há poucos minutos para conseguir a reviravolta contra Guadalajara.

Ele condenou a história Necaxá aos 88′ com o terceiro gol, obra de Ricardo Monreal que mal havia entrado em campo. Depois de uma bola que sobrou na área Chivaso atacante fez uma roleta para definir a partir de meia volta próximo à trave. Nos descontos, Roberto Alvarado marcou seu segundo gol no torneio, na cobrança de pênalti aos 97 minutos.

A primeira derrota de Chivas foi antes Necaxá e ele estará de volta a Guadalajara para pensar no jogo da terceira rodada contra o Tigres de Veljko Paunovic. Necaxá visitará o Atlético de San Luis na próxima sexta-feira para começar um novo dia.