Chris Weidman anuncia aposentadoria – MMA Fighting

Chris Weidman lutou pela última vez.

O ex-campeão dos médios do UFC anunciou oficialmente sua aposentadoria durante a pesagem do UFC 311, na sexta-feira.

“Desde que decidi entrar no esporte, desde 2009, o objetivo era ser lutador do UFC”, disse Weidman. “Aí imediatamente o objetivo era ser campeão mundial do UFC. Quatorze anos depois, estou aqui e vim contar para vocês que estou pendurando as luvas no UFC. Não vou mais lutar pela organização que mudou minha vida de tantas maneiras. Estou muito grato a todos que me trouxeram até aqui.”

Weidman, 40 anos, encerra sua carreira profissional com um recorde de 16-8, incluindo um recorde de 12-8 no UFC. Ele conquistou uma das vitórias mais memoráveis ​​​​na luta pelo título da história do MMA ao derrotar o campeão dos médios Anderson Silva no UFC 162 em julho de 2013. Silva havia vencido 17 lutas consecutivas antes daquela disputa e Weidman chocou o mundo ao finalizar Silva com golpes no segundo turno.

“The All-American” derrotou Silva na revanche (Silva quebrou a perna na luta) e passou a defendê-la com sucesso contra Lyoto Machida e Vitor Belfort. Ele perdeu o cinturão para Luke Rockhold no UFC 194 e viu resultados mistos pelo resto de sua carreira.

Em abril de 2021, Weidman sofreu uma lesão estranha na perna em uma luta contra Uriah Hall que ameaçou encerrar sua carreira, mas ele voltou a lutar em sua cidade natal, Nova York, no UFC 292, mais de dois anos depois. Embora tenha perdido para Brad Tavares, ele se recuperou com uma vitória por decisão sobre Bruno Silva, antes de perder para Eryk Anders no UFC 310, em dezembro passado, que seria a última luta de sua carreira.

“Tem sido uma jornada”, disse Weidman. “De ser campeão mundial invicto e poder vencer um dos maiores de todos os tempos, o Anderson Silva, e depois poder defender meu cinturão três vezes contra algumas das maiores lendas do esporte. Mesmo com tudo que aprendi sobre mim mesmo ao lidar com adversidades e lesões, já fiz 30 cirurgias. Eu coloquei meu corpo em muita coisa e conseguir superar muito disso sempre foi difícil.

“Estou muito orgulhoso que o UFC me deu uma oportunidade de competir contra alguns dos melhores caras do mundo. Tenho orgulho do currículo e do tipo de caras com quem pude lutar, respeito muito todos eles.”

Weidman foi um lutador de destaque na Hofstra University e era visto como uma perspectiva importante vindo do Serra-Longo Fight Team em Long Island, NY. Ele fez sua estreia no UFC com apenas quatro lutas profissionais em seu currículo e derrotou o veterano de 24 lutas Alessio Sakara em sua primeira aparição no octógono.

Embora Weidman esteja deixando uma sugestão de que ele poderá lutar novamente, ele parece satisfeito com sua decisão por enquanto.

“É estranho, faz parte da sua identidade”, disse Weidman. “Você tem que seguir em frente, então estou abrindo um novo capítulo da minha vida e estou animado com o futuro e estou deixando a porta aberta para oportunidades, quaisquer grandes oportunidades que estejam por aí, mas estamos seguindo em frente para ver minha vida se desenvolver de maneiras diferentes.”