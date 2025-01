Chuvas intensas cancelam shows da festa do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

Apresentação de Sorriso Maroto será remarcada

Na noite de ontem, 11 de janeiro, Penedo enfrentou chuvas intensas durante as celebrações da tradicional festa do Bom Jesus dos Navegantes. Por questões de segurança, em decisão conjunta entre a Defesa Civil, Bombeiros, Polícia Militar e outros órgãos, foi necessário cancelar as apresentações previstas para a noite, incluindo o tão aguardado show do grupo de pagode Sorriso Maroto.

Entre os impactos causados pelo mau tempo, houve o desabamento parcial do stand provisório da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), montado especialmente para o evento. Felizmente, não houve feridos entre os pacientes, acompanhantes e profissionais que estavam no local. Três pacientes em atendimento foram transferidos imediatamente para a sede principal da UPA, onde seguem sendo assistidos. Como medida preventiva, toda a equipe foi retirada do local afetado. Além disso, foram registradas várias áreas de alagamentos que, com equipamentos ligados, ofereciam sérios riscos de choque elétrico para as pessoas.

A decisão de cancelar os shows foi tomada com base em análises técnicas e recomendações das autoridades, sempre priorizando a segurança do público e dos envolvidos na organização do evento. O cantor Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, também se pronunciou sobre o ocorrido:

“Agora a gente acabou de receber a informação do evento, por motivos de segurança, eles cancelaram o evento. A nossa equipe já tinha montado tudo, mas infelizmente não tem como ter o show hoje por motivos técnicos. Eles preferiram cancelar por segurança”, declarou o artista.

Garantimos que o show do Sorriso Maroto será realizado em uma nova data, que será divulgada em breve. Agradecemos pela compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança da população e com a realização de uma festa à altura das tradições de Penedo.

Continue acompanhando nossos canais oficiais para mais informações.