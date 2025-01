Claressa Shields diz que ‘The Fire Inside’, novo filme biográfico sobre a vida, mudará vidas

TMZSports. com

Claressa Escudos está delirando sobre o novo filme biográfico, “The Fire Inside”, narrando a educação difícil da estrela do boxe em Michigan… um filme “surreal” que “T-Rex” diz que impactará positivamente inúmeras pessoas!

O filme, lançado no Natal, conta a história de Shields como uma jovem lutadora em Flint – superando desafios como abuso sexual, abandono e pobreza – até o pódio olímpico, onde fez história como a primeira mulher americana a vencer ouro no boxe.

“Muitas pessoas entraram em contato. As meninas me enviaram vídeos de boxe. Os pais me enviaram vídeos delas chorando. Meninas voltando para a academia e malhando. Todo mundo está tão inspirado e motivado.”