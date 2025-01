Clay Guida é retirado do elenco do UFC após quase 19 anos na promoção

Clay Guida foi retirado do elenco do UFC depois de passar quase 19 anos na promoção.

O rastreador de escalação do UFC, um bot que rastreia adições e subtrações de lutadores, notou inicialmente a remoção de Guida do escalação com fontes adicionais confirmando a notícia ao MMA Fighting na quinta-feira.

A trajetória lendária de Guida no UFC começou em 2006, quando ele fez sua estreia na promoção no UFC 64, onde ganhou o prêmio de Finalização da Noite por sua vitória sobre Justin James.

A partir daí, Guida se manteve firme no elenco do UFC, enfrentando uma longa lista de nomes importantes enquanto competia principalmente na divisão dos leves. Em 2007, Guida entrou em guerra com Roger Huerta em uma batalha que muitos consideraram a Luta do Ano.

Ele seguiu em 2008 com outra grande luta de todos os tempos contra Diego Sanchez, com esse confronto que lhe rendeu uma vaga no Hall da Fama do UFC.

Durante sua notável jornada, Guida enfrentou uma série de antigos ou futuros campeões e principais candidatos, ao mesmo tempo em que conquistou vitórias sobre nomes como Nate Diaz, Rafael dos Anjos, Takanori Gomi, Anthony Pettis e BJ Penn.

Nos últimos anos, Guida enfrentou muitos altos e baixos com um cartel de 2-5 nas últimas sete lutas, mas nunca se esquivou de aceitar qualquer adversário que o UFC lhe oferecesse. Mais recentemente, Guida sofreu uma derrapagem de três derrotas, que precedeu sua saída do elenco do UFC.

Guida sai do UFC com um currículo de cair o queixo que inclui seis prêmios de Luta da Noite com o quarto maior número de lutas na história do UFC (37), o quinto maior tempo total gasto no UFC em mais de sete horas e o maior tempo de controle no UFC história dos leves com mais de duas horas e o segundo maior tempo em toda a história da organização, atrás apenas do colega do Hall da Fama Georges St-Pierre.