Coco Gauff venceu confortavelmente a canadense Leylah Fernandez e chegou às oitavas de final do Aberto da Austrália

Coco Gauff alcançou uma vitória confortável sobre o canadense Leylah Fernándeza quem ela derrotou em dois sets (6-4, 6-2) para chegar às oitavas de final, onde enfrentará a Suíça Belinda Bencicque chegou a esta fase após Naomi Osakalesão no primeiro ponto da partida.

Com esta vitória, o Tenista americano tem as quartas de final em mãos e já tem em mente que depois disso poderá enfrentar Spain’s Paula Badosa nas quartas de final e, se passar, encontrará o número um do WTA, Aryna Sabalenka, da Rússianas semifinais.

O primeiro set começou com a paridade que ambos os jogadores mantiveram com seus saques poderosos, algo que durou até o terceiro game, em que Coco Gauff. No terceiro jogo, Gauff estava prestes a alcançá-la primeiro intervalomas Leylah Fernández aguentou e foi só no sétimo game que o americano conseguiu quebrar o saque do adversário para fazer a diferença que a levou a vencer o primeiro set por 6-4.

A continuidade da partida não foi modificada em nada e Coco Gauff continuou com seu jogo avassalador e a tenista canadense nada pôde fazer contra o ataque de tênis de sua rival. Gauff continuou a exibir um saque poderoso para confirmar sua vantagem inicial e Fernández senti-me sobrecarregado e sem respostas para acompanhar a terceira semente do Aberto da Austrália. O canadense, classificado em 30º lugar neste primeiro Grand Slamtentou revidar, mas Gauff foi muito melhor neste segundo set, que acabou vencendo por 6-2.