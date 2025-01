Coi Leray anuncia gravidez, esperando o primeiro filho com Trippie Redd

Coi Leray tem muito o que esperar em 2025… a rapper está grávida e esperando o primeiro filho com namorado Trippie Redd .

A filha do rapper Gasolina compartilhou sua grande atualização no Instagram em homenagem ao Ano Novo, enviando várias fotos de sua barriga crescendo.

Ela também compartilhou algumas fotos amorosas de Trippie embalando sua barriga … mostrando que o colega rapper estava igualmente entusiasmado com sua próxima adição.

Ela escreveu … “Sou uma mãe estrela do rock 💋🥹 estamos prontos para 2025 🖤.”

A artista de “No More Parties” deu mais informações sobre sua jornada de gravidez até agora… informando aos fãs em suas histórias no Instagram que ela está com mais de 4 meses.