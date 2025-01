Colégio de Procuradores homenageia procurador e promotores de Justiça aposentados

O procurador de Justiça Antiógenes Marques de Lira e os promotores de Justiça Fernando Padilha Alves, Francisco Augusto Tenório de Albuquerque e Izadílio da Silva Filho foram agraciados, nesta quinta-feira (16), com menção honrosa concedida pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL). A homenagem foi feita aos membros em reconhecimento aos anos de serviços prestados por cada um deles à instituição.

Ao justificar as homenagens, o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, agradeceu a contribuição dada por Antiógenes Marques de Lira, Fernando Padilha Alves, Francisco Augusto Tenório de Albuquerque e Izadílio da Silva Filho ao MPAL, ressaltou a importância deles para a credibilidade atual da instituição e destacou que não se pode falar no futuro do Ministério Público sem reconhecer o passado. “O legado deixado por eles é fundamental para este Ministério Público atual, e tenho certeza que a geração de hoje, necessariamente, reconhece o valor deixado por esses membros e continuará fazendo um trabalho que merecerá o mesmo reconhecimento. São um procurador de Justiça e três promotores de Justiça que nortearam sua atuação nas três diretrizes que devem balizar o MP, que são a adequação, a mitigação e a permanente transição”, afirmou o chefe do órgão ministerial.

Decano do Colégio de Procuradores de Justiça, Sérgio Jucá também elogiou o trabalho dos colegas: “Quem da carreira desta instituição não conhece e aprendeu, sem qualquer suspeição, a admirar os colegas homenageados? Trata-se de um justo reconhecimento aqueles que engrandeceram o nome do Ministério Público de Alagoas”, disse ele.

Marcel de Castro, diretor de Tecnologia e Informação do MPAL, lembrou que foi à época em que Antiógenes Marques de Lira presidia o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) que a virtualização dos processos foi implantada: “Aquela foi uma conquista que representou um marco institucional, e todos nós sabemos disso. Foi uma gestão que assumiu o compromisso com a modernização e a eficácia do Ministério Público, trazendo benefícios direto à sociedade alagoana”, declarou.

Antiógenes Marques de Lira e Izadílio da Silva Filho participaram da cerimônia presencialmente, enquanto que Fernando Padilha Alves, Francisco Augusto Tenório de Albuquerque acompanharam a solenidade de forma virtual.

“Exerci o meu papel de promotor de Justiça com a máxima dedicação e, a ele, promovi uma entrega de corpo e alma, muitas vezes, inclusive, sacrificando a minha convivência familiar. Lembro-me que comecei a trabalhar numa máquina de escrever, e não existia a tecnologia dos tempos de hoje. Evolui junto com o Ministério Público e tenho orgulho da minha trajetória. Obrigado ao Colégio por esse reconhecimento, ele muito me honra”, discursou Izadílio da Silva Filho.

Antiógenes Marques de Lira também agradeceu a homenagem: “Fui pego de surpresa com a notícia de que receberia a menção honrosa. Confesso que este momento me traz profunda emoção, ao tempo que faz com que passe um filme em minha cabeça sobre tudo o que vivi aqui. Estou imensamente feliz pela honraria a mim concedida, muito obrigado”, comemorou o procurador de Justiça.