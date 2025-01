Coletivo Rock Maracatu fará ensaio aberto no Teatro Deodoro

Na próxima segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, a partir das 19h30, o Coletivo Rock Maracatu fará um ensaio aberto no estacionamento do Complexo Deodoro, no centro de Maceió. A entrada é gratuita e o evento promete ser um aquecimento para o desfile do bloco Rasgando o Couro Rock Maracatu, que acontece nas prévias carnavalescas de Maceió, no dia 23 de fevereiro de 2025, nas orlas de Pajuçara e Ponta Verde.

“O ensaio aberto é uma forma de convidar as pessoas a conhecerem o trabalho do Coletivo Rock Maracatu. Será uma noite repleta de batuques e rock and roll, com um repertório que mistura músicas autorais, clássicos do rock e da MPB, além de muitas novidades”, afirma Fernanda Guimarães, vocalista e fundadora do grupo.

A iniciativa conta com o apoio cultural da Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas (DITEAL).

“É uma honra para a Diteal apoiar o Rock Maracatu, um projeto que já faz parte da nossa cultura, valorizando o maracatu em uma mistura única com o rock and rool. Que essa parceria fortaleça ainda mais o projeto e traga novas oportunidades. Estamos animados e esperamos todos neste primeiro ensaio aberto!”, afirmou Nidiane Oliveira, gerente artística e cultural da Diteal.

Bloco Rasgando o Couro Rock Maracatu

O desfile oficial do bloco será realizado no dia 23 de fevereiro de 2025, a partir das 13h, nas orlas de Pajuçara e Ponta Verde, integrando a programação das prévias carnavalescas de Maceió.

Este ano, o tema escolhido foi “Transborda em meu maracatu”, com foco na preservação de rios, mares e lagoas, destacando a importância do rio São Francisco, um símbolo da conexão entre a água e o meio ambiente no Brasil. O tema foi escolhido em meio a crescentes preocupações com mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais. O objetivo é transformar a festa em um espaço de reflexão e mobilização coletiva pela preservação ambiental.

Durante o ensaio aberto, os abadás estarão à venda no local. Vale lembrar que o bloco é gratuito, sem cordas, e a compra dos abadás ajuda a financiar o projeto.

Então, anote na sua agenda:

Ensaio aberto do Coletivo Cultural Rock Maracatu

Data: Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

Hora: A partir das 19h30

Local: Estacionamento do Complexo Deodoro – Rua Barão de Maceió, Centro, Maceió

Entrada gratuita