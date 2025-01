Com gol de falta do meio-campo, Penedense bate o CSE fora de casa; veja golaço

Foi no sufoco. Na noite desta quinta-feira (16), o Penedense buscou um gol aos 51 minutos do segundo tempo e bateu, por 2 a 1, a equipe do CSE, no Estádio Juca Sampaio. O responsável pelo alívio foi Maikon Alagoano numa bela batida de falta do meio-campo.

Na primeira etapa, o placar não saiu do zero a zero. A volta do intervalo foi animada. Thiaguinho abriu o placar para o Penedense e, dois minutos depois, Jackson, de pênalti, deixou tudo igual.

No último lance do jogo, Maycon Alagoano cobrou uma falta do meio-campo. A bola passou por todo mundo e entrou, dando a vitória a equipe de Penedo (veja o golaço abaixo).

GOL DE FALTA! CSE 1 x 2 Penedense

Alagoano | 2ª rodada

📹 Penedense pic.twitter.com/nsAF5t9lxQ

— TNH1.com.br (@PortalTNH1) January 17, 2025

Com o resultado, o Penedense segue invicto, com duas vitórias em dois jogos, e lidera a competição ao lado do CSA. Já o CSE perdeu a segunda seguida e está na penúltima colocação, à frente apenas do Igaci, que desistiu da competição.

As equipes voltam a jogar no domingo (19). O Penedense encara o ASA, às 16h, em Arapiraca, e o CSE recebe o CRB, também às 16h.