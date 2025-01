Como as equipes de Biden e Trump trabalharam juntas para conseguir o cessar-fogo em Gaza e o acordo sobre os reféns

Washington

CNN

–



Quando o primeiro-ministro do Qatar apareceu na quarta-feira para declarar – finalmente – que um acordo de cessar-fogo para reféns tinha sido alcançado em Gaza, representantes de duas administrações americanas estiveram presentes em Doha para desfrutar da vitória.

A cooperação entre os dois foi “quase sem precedentes”, disse um alto funcionário do governo Biden depois que o acordo foi fechado, possibilitado por uma rara interseção de interesses entre rivais que viram uma abertura após a vitória de Trump.

Brett McGurk, o negociador de longa data do presidente Joe Biden no Oriente Médio, estava plantado na capital do Catar há semanas na esperança de um acordo final. Nos últimos dias, ele foi acompanhado pelo enviado do presidente eleito Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, para o empurrão final.

Em alguns momentos, McGurk e Witkoff dividiram reuniões em todo o Oriente Médio para levar o acordo além dos limites, incluindo conversas críticas entre Witkoff e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na semana passada, às quais McGurk participou por telefone. Se McGurk se concentrou principalmente nos parâmetros do acordo, Witkoff esteve presente para enfatizar o desejo de Trump de ver um acordo concluído até ao dia da tomada de posse.

Depois de o acordo ter sido anunciado, tanto o presidente entrante como o presidente cessante receberam todo o crédito, um sinal de que a relação venenosa entre eles perdura.

Em última análise, porém, o acordo permite que Biden e Trump reivindiquem a vitória. Trata-se de uma última notícia positiva para um presidente que está prestes a deixar o cargo com o índice de aprovação mais baixo do seu mandato. E reforça a boa-fé de um presidente eleito que prometeu que “o inferno iria rebentar” em Gaza se os reféns não fossem libertados antes da sua segunda tomada de posse.

A realidade de quem é responsável pelo negócio é complexa. Funcionários do governo Biden dizem que o impulso para um acordo começou antes das eleições, depois que um cessar-fogo separado foi alcançado entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Os contornos do acordo final com o Hamas correspondem de perto a uma proposta que Biden revelou pela primeira vez em maio, mas que não conseguiu concluir.

Falando na propriedade de Trump em Mar-a-Lago no início deste mês, Witkoff disse que a equipe de Biden era a “ponta da lança” nas negociações.

“Ninguém tem orgulho de autoria. Somos totalmente orientados para resultados. Vamos levá-los para casa”, disse então Witkoff, um ex-investidor imobiliário.

Ainda assim, depois de o acordo ter sido fechado, até os responsáveis ​​de Biden reconheceram que o prazo para a entrada de Trump no cargo foi um factor motivador para finalmente encontrar o sucesso após meses de fracasso. E Trump, que monitorizava os acontecimentos na Florida, foi rápido a declarar que o acordo só foi possível graças à sua vitória.

“Este acordo de cessar-fogo EPIC só poderia ter acontecido como resultado da nossa vitória histórica em novembro”, escreveu ele nas redes sociais.

Biden foi mais cauteloso.

“É uma tarde muito boa”, disse Biden na quarta-feira no Cross Hall da Casa Branca, a poucos passos de onde os membros da nova equipe de Trump se reuniam com seus homólogos do governo Biden na Ala Oeste para discutir questões de segurança nacional.

O presidente, que tem décadas de experiência de alto nível em política externa, descreveu as conversações que levaram ao acordo de cessar-fogo como “uma das negociações mais difíceis que já experimentei”. Ele disse que sua equipe tem “falado em uníssono” com autoridades de Trump.

Mas questionado, enquanto se afastava do pódio, quem merece crédito pelo acordo de quarta-feira – ele próprio ou Trump – o presidente demonstrou o seu aborrecimento:

“Isso é uma piada?” ele disse antes de ir embora.

Na reta final da campanha presidencial de 2024, poucos dentro da Casa Branca acreditavam que um acordo de reféns pudesse ser alcançado antes que os resultados das eleições fossem conhecidos.

As autoridades americanas e europeias viam que Netanyahu estava a ganhar tempo, esperando para ver com que presidente dos EUA iria lidar no futuro – e mantendo as suas opções abertas para qualquer resultado.

Horas de telefonemas furiosos entre a Casa Branca e o gabinete de Netanyahu renderam pouco progresso, e mesmo a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, não resultou imediatamente num acordo.

A vitória de Trump – amplamente vista na Casa Branca como o resultado preferido de Netanyahu – dificilmente foi o resultado que qualquer assessor de Biden esperava. Na perda, porém, alguns viram uma nova oportunidade.

Assim, durante uma reunião pós-eleitoral com Trump em frente a um grande incêndio no Salão Oval, Biden fez um pedido ao homem que o substituiria dentro de alguns meses: trabalhar com a equipa da administração para tirar os reféns de Gaza.

Nas conversas entre as equipes de segurança nacional que entravam e saíam, os assessores de Biden deixaram claro que qualquer que fosse a aspereza que existisse entre os dois homens – e apesar da conversa amigável no Salão Oval, eles permaneceram fortemente opostos – a questão dos reféns era um lugar onde eles deveriam trabalhar. junto.

“Estamos preparados para trabalhar com a nova equipe em uma causa comum em uma base bipartidária para fazer tudo ao nosso alcance coletivo americano para garantir a libertação dos reféns, vivos e falecidos”, disse o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, na semana seguinte. as eleições de novembro.

Na conversa ao pé da lareira, Biden e Trump chegaram a um acordo de que a questão dos reféns poderia e deveria ser resolvida antes da transferência do poder em 20 de janeiro, de acordo com pessoas que ouviram falar da reunião posteriormente.

O momento convinha aos dois homens.

Os conselheiros de Trump há muito que sentem que qualquer acordo alcançado após a sua vitória, mas antes de ele assumir o cargo, permitir-lhe-ia receber o crédito por isso. Isso também tiraria a questão do seu prato quando ele iniciasse uma segunda presidência diretamente focada no cumprimento das suas promessas de campanha sobre imigração, tarifas e desmantelamento das regulamentações da era Biden.

Para Biden, ter finalmente garantido o acordo de reféns que passou mais de um quarto da sua presidência a tentar consolidar, validaria o tempo e a energia – e o capital político – perdidos para a causa.

E assim, com a bênção de ambos os homens, os dois lados opostos começaram a trabalhar num esforço final, na semana passada, para alcançar o que durante tanto tempo parecia impossível.

Tarde da noite e demandas finais



Um ponto crítico que surgiu nos últimos meses foi a recusa do Hamas em reconhecer quantos reféns ainda mantinha, ou em identificar quais reféns libertaria como parte da primeira fase do acordo, de acordo com o alto funcionário da administração. .

As autoridades americanas deixaram claro ao Hamas, através dos seus intermediários, que nenhum acordo poderia ser concretizado sem uma lista completa de reféns que seriam libertados como parte do acordo.

A pressão pareceu funcionar. No final de Dezembro, o Hamas concordou em fornecer a lista, acelerando as conversações para chegar à fase final das negociações rumo a um acordo.

McGurk permaneceu no Médio Oriente trabalhando para concluir o complexo acordo, incluindo a finalização de detalhes sobre a sequência de como e quando os prisioneiros seriam libertados.

Escondidos num edifício em Doha, negociadores dos EUA, Israel, Qatar e Egipto, juntamente com responsáveis ​​do Hamas, conversaram até às 3 da manhã, enquanto as partes tentavam finalizar o que tinha sido um acordo frustrantemente evasivo para pôr fim ao conflito.

O Hamas levantou uma série de exigências de última hora durante as negociações finais. Mas os lados americano e israelense mantiveram-se firmes enquanto pressionavam o Hamas a concordar.

A implementação do acordo pode começar já no domingo, disse uma autoridade.

À medida que a realidade do acordo era percebida, Netanyahu telefonou para os seus homólogos americanos. A sua primeira chamada foi para Trump, para lhe agradecer e marcar um encontro em Washington. Em seguida, ele ligou para Biden e “agradeceu também”, segundo comunicado do gabinete do primeiro-ministro.