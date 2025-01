Conclusões da audiência de sentença de Donald Trump

CNN

–



Donald Trump foi condenado sem pena no caso de silêncio de Nova Iorque, na sexta-feira, após uma audiência simbólica – e histórica e sem precedentes – após a primeira condenação por crime de um antigo e futuro presidente em exercício.

O juiz Juan Merchan conversou com Trump durante vários minutos, dizendo ao presidente eleito que foi ao cargo da presidência – e não ao ocupante – que foram concedidas proteções legais extraordinárias, exigindo-lhe que impusesse uma sentença de dispensa incondicional sem qualquer punição.

Trump optou por falar antes de Merchan impor a sua sentença, demonstrando zero arrependimento e lançando os mesmos ataques contra a “caça às bruxas política” que tem alegado desde que foi indiciado pela primeira vez, há mais de 20 meses.

Trump foi condenado em maio por 34 acusações de falsificação de registros comerciais. Embora ele tenha prometido continuar lutando contra a condenação nos tribunais de apelação, a sentença de sexta-feira consolida o fato de que Trump será o primeiro criminoso condenado a se tornar presidente daqui a 10 dias.

Aqui está o que você deve saber da audiência:

Merchan já sinalizou que não condenaria Trump a qualquer punição, muito menos à prisão. Isso é algo que o Supremo Tribunal dos EUA observou quando permitiu que a audiência avançasse numa decisão de 5-4 na noite de quinta-feira, apesar das objecções de Trump.

Mas isso não tornou a sentença de sexta-feira menos significativa ou embaraçosa para Trump, que foi autorizado a comparecer virtualmente a partir do seu resort em Mar-a-Lago, na Florida.

Durante a sentença de sexta-feira, Trump criticou durante vários minutos todos os envolvidos no caso – os promotores, o juiz, Michael Cohen e outros – alegando que foi tratado injustamente.

“Esta foi uma experiência muito terrível”, disse Trump a certa altura.

Trump concluiu o seu discurso observando que os eleitores o tinham recolocado no cargo, assinalando mesmo o facto de ter vencido todos os sete estados indecisos e o voto popular.

Os eleitores “estaram acompanhando o seu julgamento e entenderam-no”, disse o presidente eleito, dando a entender que o caso ajudou a devolvê-lo à Casa Branca.

Merchan não criticou a conduta de Trump ao sentenciá-lo, concentrando-se, em vez disso, na difícil tarefa do juiz de impor uma sentença e nas razões legais pelas quais ele não impôs qualquer punição no caso.

Merchan observou que as circunstâncias que rodearam este caso eram extraordinárias – mas disse que, uma vez fechadas as portas do tribunal, o processo prosseguiu como qualquer outro julgamento no sistema judicial de Nova Iorque.

E Merchan deixou claro que foi o gabinete da presidência – e não o próprio Trump – que lhe atou as mãos a uma sentença no caso do dinheiro secreto.

“São as proteções legais concedidas ao cargo de presidente dos Estados Unidos que são extraordinárias, e não o ocupante do cargo”, disse o juiz.

Os promotores concordaram com a decisão de Merchan de condenar Trump à dispensa incondicional, mas o promotor público assistente Josh Steinglass acusou Trump de prejudicar o Estado de direito com sua conduta antes e depois do veredicto do júri de maio.

Steinglass observou que o oficial de liberdade condicional que entrevistou Trump para um relatório de liberdade condicional antes da sentença escreveu que Trump “se considera acima da lei”.

“Longe de expressar qualquer tipo de remorso pela sua conduta criminosa”, acrescentou Steinglass, Trump “encorajou outros a rejeitar o veredicto do júri”.

“Este réu causou danos duradouros à percepção pública do sistema de justiça criminal”, disse Steinglass.

A sentença de dispensa incondicional consolida o estatuto do presidente eleito como criminoso condenado, embora Trump agora se afaste livremente do caso, sem qualquer ameaça de punição, multas ou supervisão probatória.

A sentença serve essencialmente como um julgamento final do caso em termos processuais, permitindo que Trump e seus advogados avancem com seus recursos.

Argumentam que a decisão do Supremo Tribunal do Verão passado, que concedeu ampla imunidade presidencial, significa que o caso deveria ser arquivado. Embora os pagamentos de dinheiro secreto em questão tenham ocorrido em 2016, antes de Trump ser presidente, algumas das provas utilizadas contra ele resultaram do seu período no cargo, particularmente discussões com a testemunha Hope Hicks.

Steinglass enfatizou que “o veredicto do júri neste caso foi unânime e decisivo e deve ser respeitado”.

Merchan observou as proteções legais da presidência – mas disse que há uma grande ressalva.

“Um poder que eles não oferecem é o de apagar o veredicto do júri”, disse Merchan.

A forma como o público americano teria reagido ou votado se Trump tivesse sido condenado será sempre uma questão especulativa.

A sentença de Trump estava inicialmente programada para 11 de julho, mas essa data foi adiada várias vezes após a decisão da Suprema Corte que concedeu ampla imunidade presidencial.

Em última análise, a sentença foi adiada até depois das eleições, o que permitiu que a vitória de Trump eliminasse qualquer ameaça real de punição legal, tanto no caso do dinheiro secreto como nas suas acusações federais.

Merchan não foi obrigado a impor qualquer pena de prisão – e os especialistas jurídicos debateram se os crimes de baixa gravidade pelos quais Trump foi condenado teriam justificado isso – mas os crimes implicavam uma pena máxima de quatro anos de prisão, pelo que o juiz teria tido essa opção. . Ele também poderia ter imposto penas menores, como confinamento domiciliar ou serviço comunitário.

Em última análise, pode perder-se na história especular sobre o que Merchan teria feito se Trump tivesse sido condenado em Julho – ou se a audiência de sexta-feira ocorreu depois de Trump ter sido um candidato presidencial derrotado. Merchan não desistiu na sexta-feira quando falou com Trump e impôs sua sentença.

Embora o presidente eleito não seja penalizado no caso do silêncio, ele deixou claro que deseja que a condenação seja anulada.

“Vamos recorrer de qualquer maneira, só psicologicamente, porque francamente é uma vergonha. É um juiz que não deveria estar no caso”, disse Trump de Mar-a-Lago na noite de quinta-feira.

Enquanto ele estiver no cargo, espera-se que os advogados de Trump esgotem todas as vias legais para continuar a lutar contra a condenação – um processo que provavelmente levará anos. Agora que Merchan deu um veredicto final sobre a sentença, a equipe jurídica de Trump pode entrar com um recurso substantivo junto ao tribunal de apelação estadual.

Os principais advogados de defesa de Trump, no entanto, deverão entrar na sua administração. Todd Blanche, que estava sentado ao lado de Trump na sexta-feira, foi escolhido como vice-procurador-geral. E Emil Bove, que compareceu ao tribunal de Manhattan em nome de Trump, foi escolhido para ser o principal procurador-geral associado.

Se o tribunal de recurso inferior confirmar o veredicto do júri, Trump poderá então pedir ao Tribunal de Recursos, o mais alto tribunal de Nova Iorque, que considere o seu caso. Se os seus recursos falharem em Nova Iorque, ele poderá levar o seu caso ao Supremo Tribunal dos EUA – uma medida que deverá prosseguir se todos os outros esforços não forem bem sucedidos.