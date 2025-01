Condição de Colin Hurley: LSU QB em estado grave após bater o carro em uma árvore

Quarterback da LSU Colin Hurley está se recuperando após um grave acidente de carro perto do campus da universidade em Baton Rouge na manhã de quinta-feira. O calouro, que teria sido encontrado inconsciente, mas respirando, foi retirado de seu Dodge Charger pelos bombeiros após o acidente. O veículo colidiu com uma árvore perto de South Quad Drive e Highland Road por volta das 2h45

De acordo com WBRZ, Hurley era “dentro e fora da consciência“e sofreu um grande corte no rosto. Embora a causa do acidente ainda não esteja clara, funcionários afirmaram que não há suspeita de deficiência.

Uma imagem arrepiante do local do acidente, compartilhada pela repórter Bess Casserleigh, mostra detritos de plástico vermelho do carro de Hurley espalhados a até 12 metros do ponto de impactodestacando a gravidade da colisão. “Aqui está o ponto de impacto“, escreveu Casserleigh.”Pedaços de plástico vermelho do carregador estão a até 12 metros de distância.”

Hurley, natural da Flórida e recruta quatro estrelas na turma de 2025, ingressou na LSU no ano passado, escolhendo os Tigres em vez de programas poderosos como Alabama e Flórida. Conhecido por seu potencial, espera-se que ele assuma um papel maior na equipe após a transferência do quarterback reserva AJ Swann para o Appalachian State.

Acidente perto do campus da LSU choca fãs e companheiros de equipe

A notícia foi enviada ondas de choque através da comunidade LSU e alémcom fãs, companheiros de equipe e outros inundando as redes sociais com mensagens de apoio. “Orações por Colin Hurley. Realmente espero que ele esteja bem”, um fã compartilhou no X (antigo Twitter). Outro acrescentou: “Enviando orações para Colin! Esperando uma recuperação rápida.”

O Under Armour All-American da LSU já causou uma impressão significativa no programa dos Tigers, apesar do tempo limitado de jogo como um verdadeiro calouro. Sua resiliência e determinação estão bem documentadas e os fãs têm esperança de uma recuperação rápida. “Colin é um lutador. Se alguém pode voltar mais forte, é ele”, escreveu um apoiador online.

O acidente de Hurley é um lembrete preocupante da imprevisibilidade da vida, mesmo para atletas conhecidos por sua força e resistência. Por enquanto, os fãs da LSU e a comunidade do futebol em geral estão apoiando o jovem quarterback, enviando orações a ele e a sua família durante este momento difícil.