confira onde assistir, horário e escalações

ASA e CRB se enfrentam às 20h, desta quinta-feira (16), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. O duelo será válido pela segunda rodada do Campeonato Alagoano 2025 e marca a primeira partida do Regatas na temporada.

Enquanto o CRB ainda não entrou em campo em 2025, o Fantasma já realizou três partidas e está invicto. A equipe arapiraquense venceu a primeira preliminar da Copa do Nordeste contra o Sergipe, no placar de 2 a 0. Na segunda preliminar, ficou no 0 a 0 contra a Juazeirense, porém acabou sendo eliminado nos pênaltis. Já na estreia do Alagoano, ficou apenas no empate sem gols contra o Coruripe no último domingo (12).

Provável escalação: Matheus Vinícius; Paulinho, Cristian Lucca, Zulu e Charles; Fabrício, Tibiri e Sammuel; Carlos Henrique, Keliton e Thiago Alagoano.

O Galo não perde em estreias do Alagoano desde de 2020, quando perdeu para o Murici. A estreia da equipe regatiana seria contra o Igaci, no último sábado (11), porém o clube desistiu da disputa do campeonato e o Alvirrubro venceu a partida sem entrar em campo, via W.O. Para a estreia, o técnico Humberto Louzer deverá ter apenas três titulares de 2024 iniciando a partida e não poderá contar com Anselmo Ramon, que está suspenso e deverá ter apenas três titulares de 2024 iniciando a partida.

Provável formação: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Miranda, Yan Souto e Rhuan; Nathan Melo, Erick Varão e Gegê; Ronaldo, Léo Pereira e David.

Onde assistir?

A partida será transmitida pelo time do Pajuçara Futebol Clube, da Rádio Pajuçara FM, com transmissão pelo Youtube. Com imagens, o jogo terá transmissão da NN Play.

Arbitragem

Árbitro principal: Rafael Carlos Salgueiro (CBF)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva (CBF) e Widcir Santana de Oliveira (CBF)

Quarto árbitro: Carlos Vitor Oliveira Alves (FAF)

*Estagiário sob supervisão