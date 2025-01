Confira os bloqueios no trânsito para o segundo fim de semana do Verão Massayó 2025

Em mais um fim de semana do Verão Massayó 2025, equipes do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) farão bloqueios para garantir a segurança viária de quem for prestigiar o festival.

Promovido pela Prefeitura de Maceió, o evento acontece na Praia da Avenida, no Jaraguá, nas proximidades do Memorial à República. Os isolamentos no entorno serão iniciados a partir das 16h, nesta sexta (17), e às 14h, no sábado e domingo, dias 18 e 19 de janeiro.

Durante os shows, a Avenida da Paz será bloqueada no sentido Centro/ Pajuçara, no trecho que vai desde o Clube Fênix até o Porto de Maceió. O trânsito no sentido Pajuçara/ Centro, pela Avenida da Paz, ficará liberado para a circulação de veículos.

Táxis e mototáxis terão um ponto de embarque na região da Praça Marcílio Dias e poderão aguardar passageiros. Os veículos de transporte por aplicativo poderão embarcar e desembarcar ao longo da Avenida da Paz, de acordo com as sinalizações implantadas na região. Os usuários do transporte público poderão desembarcar e embarcar em 15 linhas gratuitas, na Avenida Walter Ananias, em frente ao Condomínio Rosa dos Ventos.

Uma viatura estará posicionada no Clube Fênix e os agentes de trânsito vão desviar o fluxo para a Rua do Imperador/ Praça Sinimbu. Outra equipe ficará na intersecção da Avenida Deputado Humberto Mendes (Foz do Salgadinho), para impedir que os veículos acessem a Avenida da Paz, enquanto outros agentes ficarão nos encontros da Rua Walter Ananias com a Rua Doutor Baptista Accioly (Sesc) e a Rua do Uruguai, para evitar travamentos nos cruzamentos.

O isolamento da área será executado com a presença de agentes de trânsito e viaturas, além de materiais de interdição, a exemplo de cones, super cones, barreiras de interdição e painéis eletrônicos com informativos para os condutores. Equipes volantes farão rondas no entorno do evento. O fluxo viário será normalizado todos os dias, sempre após a dispersão do público.