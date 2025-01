Coqueiro Seco ganhará mais casas populares

O Ministério das Cidades autorizou, nesta 6a feira (10), a contratação de 697 novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Entidades, uma modalidade do programa que visa a concessão de financiamento subsidiado para população de menor renda por meio de entidades privadas sem fins lucrativos para a construção de novas moradias.

Um dos municípios contemplados com moradias populares no Nordeste é Coqueiro Seco, em Alagoas, que contará em breve com com 34 novas unidades habitacionais nessa nova forma implantada – na região, o outro contemplado é Candiba, na Bahia, com 150.

A construção das moradias em Coqueiro Seco é de responsabilidde da Cooperativa Habitacional da Construção Civil – Coonci, a única instituição autorizada para atuar em Alagoas na modalidade Fundo de Desenvolvimento Social Urbano, do programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, que tem outras 400 unidades a serem implabtadas no Estado.

Na região Norte, a capital Palmas e os municípios de Araguaína e Bom Jesus, no Tocantins, receberão, ao todo, 386 novas moradias, enquanto em Minas Gerais, na região Sudeste, a população de Montes Claros será contemplada com 127 novas residências.

A expectativa é que a seleção beneficie cerca de 2,8 mil brasileiros que ainda almejam a casa própria.