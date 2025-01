Corpo de homem é encontrado com tiro na cabeça e diversas lesões

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (15), no bairro da Mata do Rolo, no município de Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. A identidade da vítima não foi divulgada.

Segundo foi divulgado pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada já sem vida, estava com uma perfuração por arma de fogo na cabeça e apresentava diversos hematomas e lesões pelo corpo.

Ainda não há informações de quantas pessoas teriam participado do crime, bem como o que teria motivado o assassinato. Qualquer informação pode ser fornecida para polícia através do Disque Denúncia (181).

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para a retirada do corpo. A Delegacia de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP) também esteve no local para iniciar as investigações.

*Estagiário sob supervisão