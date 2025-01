CRB ainda está no mercado? Técnico responde e fala sobre perda de peças importantes

O empate sem gols com o ASA não só marcou a estreia do CRB no Campeonato Alagoano, mas também apresentou ao torcedor a nova base comandada por Umberto Louzer. Em comparação ao elenco de 2024, apenas quatro iniciaram como titulares: o goleiro Matheus Albino, o lateral-direito Matheus Ribeiro, o meia Gegê e o atacante Léo Pereira.

A reformulação do elenco foi citada por Umberto Louzer na coletiva. Após o apito final, o treinador deixou claro que as saídas de peças importantes dificultaram o início de trabalho.

— A gente teve perdas no decorrer da nossa pré-temporada que nos dificultou. E, se você analisar, nós temos o Matheus Albino; o Léo [Pereira], que acabou entrando na metade da pré-temporada; o Gegê e o Matheus Ribeiro. Quatro peças do elenco anterior. Então, isso é uma dificuldade a mais para nós que hoje enfrentamos — (Umberto Louzer)

O ASA iniciou a pré-temporada ainda em novembro. Para Louzer, o fato pode ter influenciado na dinâmica do jogo, que contou com uma pressão inicial forte do alvinegro.

— E o ASA também já [estava] jogando jogos competitivos, três jogos na nossa frente. Uma pré-temporada mais alongada. Mas eu não vou transferir [a responsabilidade]. O que eu controlo é o CRB, as nossas dinâmicas de treinamento, as nossas sessões diárias. A gente não gosta de fazer comparativos — (Umberto Louzer)

Ainda chega mais algum reforço?

Questionado se ainda falta alguma peça para fechar o elenco, o técnico não escondeu que o CRB segue no mercado, mas ressaltou a necessidade de ser assertivo devido à dificuldade financeira.

— A gente vai sempre buscar alternativas. O mercado ainda não fechou para nós. A gente está atento. Vocês sabem da dificuldade que encontramos, tanto na questão financeira, como na questão também de opções. Então, a gente tem que ser assertivos. Mas o presidente, junto com o André [Martins, diretor de futebol] e toda a diretoria, a gente tem conversado bastante— falou Louzer, que acrescentou:

— A gente vai continuar no mercado para fortalecer esse elenco. Nós estamos atentos ao mercado para que a gente possa trazer peças que vão nos agregar, nos qualificar, até porque nós teremos uma jornada longa nesse ano de 2025. Agora é estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, no mesmo ciclo, já vem o Brasileiro. Então, por isso, precisa qualificar e quantificar para que a gente possa passar por essas barreiras, essas etapas, com os nossos objetivos alcançados — finalizou.

Um dos atletas que pode pintar no Ninho do Galo é o volante Higo Meridão. O atleta de 30 anos disputou a Série A pelo Criciúma na temporada passada. Com a camisa do Tigre, foram 31 jogos e três gols marcados. A negociação foi confirmada pelo repórter Bruno Protasio.

O time do CRB que iniciou o clássico contra o ASA teve: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Miranda, Yan Souto e Rhuan; Erick Varão, Nathan Melo e Gegê; Rafinha (Ronald), Léo Pereira (Dioran) e David (Vinícius Barata). Técnico: Umberto Louzer.

Vale lembrar que Anselmo Ramon não jogou porque cumpre uma punição de quatro jogos após ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas devido a expulsão na final do Alagoano de 2024. O clube tenta diminuir a pena para que o centroavante possa estar em campo contra o CSE.

A contratação de maior destaque deste início de temporada, o meia Daniel (ex-Bahia e Fluminense) desembarcou em Maceió na última segunda-feira (13) e treina no Ninho do para poder estrear com a camisa do Regatas.

Sequência da temporada

O CRB volta a campo no próximo domingo (19). No Juca Sampaio, o Regatas vai encarar o CSE, às 16h. A equipe de Palmeira dos Índios ainda não somou nenhum ponto no Alagoano.

No meio de semana, a chave vira para o primeiro jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na quarta-feira (22), o Galo recebe o Vitória, às 21h30, no Rei Pelé.

Já na sequência, o alvirrubro tem pela frente o clássico contra o CSA, no sábado (25), pela quarta rodada do estadual. O mando é do Regatas.