CRB anuncia que Léo Pereira vai se apresentar para iniciar pré-temporada

Entre as saídas de Falcão e Hereda, o CRB anunciou, no final da tarde desta sexta-feira, 3, que o atacante Léo Pereira vai se apresentar para iniciar a pré-temporada no domingo, 5.

“O Clube de Regatas Brasil informa que o atacante Léo Pereira se apresenta no CT Ninho do Galo neste domingo (05/01), para iniciar as atividades visando o ano de 2025. O atleta de 24 anos, disputou 58 jogos na temporada passada, com 15 participações em gols, sendo um dos destaques do título do Campeonato Alagoano e da campanha histórica na Copa do Nordeste”, divulgou o Galo.

O planejamento inicial indicava que Hereda e Léo Pereira seriam potenciais ativos de venda na janela de verão do CRB. O lateral-direito está de saída por empréstimo com opção de compra para o Sport. Agora, com o comunicado, a tendência é que Léo Pereira permaneça no clube.

O volante Falcão, que tinha se apresentado para a pré-temporada ainda no fim do ano, acertou a ida para o Athletico Paranaense.

Caso Léo Pereira permaneça, o Regatas deve ter quatro remanescentes da base titular de 2024 para 2025: o goleiro Matheus Albino, o meia Gege, o próprio Léo e o centroavante Anselmo Ramon.

Alagoano de volta à TV Pajuçara – A TV Pajuçara/Record fechou acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF) para voltar com as transmissões dos jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas serão transmitidas de forma exclusiva na TV aberta para todo o estado de Alagoas. A estreia do Galo acontecerá no dia 16 de janeiro, às 20h, diante do ASA, em Arapiraca, pela segunda rodada.