CRB e CSA estreiam no Rei Pelé; veja todos os confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta quinta-feira, 16, a tabela detalhada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Representantes de Alagoas nesta fase da competição, CRB e CSA serão mandantes na primeira rodada.

O Azulão estreia contra o Confiança às 21h30 da próxima terça-feira, 21, no Rei Pelé, enquanto o Galo recebe o Vitória, também às 21h30, na quarta-feira, 22, no Trapichão.

Clique aqui para ver a tabela completa.

2ª rodada: quarta-feira, 5 de fevereiro

Altos x CRB – às 21h30, no Lindolfo Monteiro

Ceará x CSA – às 21h30, no Castelão

3ª rodada:

CRB x Moto Club – terça-feira, 11 de fevereiro, às 19h, no Rei Pelé

CSA x Sampaio Corrêa – quinta-feira, 13 de fevereiro, às 19h, no Rei Pelé

4ª rodada: 19 ou 26 de fevereiro

CRB x Sousa – no Rei Pelé

CSA x Náutico – no Rei Pelé

5ª rodada: 05 ou 13 de março

Sport x CRB

Juazeirense x CSA

6ª rodada: 19 de março

CRB x Ferroviário

CSA x Bahia

7ª rodada: 23 de março

Fortaleza x CRB

América-RN x CSA

O Galo, atual vice-campeão da Copa do Nordeste, foi sorteado para o Grupo A, com três clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira o grupo: Sport, Fortaleza, Vitória, Ferroviário-CE, Altos-PI, Sousa-PB e Moto Club-MA.

Já o Azulão, que volta a disputar a fase de grupos em 2025, foi sorteado para o Grupo B, com duas equipes da Série A do Brasileirão. Veja as equipes: Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, Náutico, Confiança, Juazeirense e América-RN.

Na edição deste ano, o enfrentamento na primeira fase será contra as equipes do mesmo grupo e não contra as equipes do grupo adversário, como era nas últimas temporadas. Sendo assim, não haverá o Clássico das Multidões na fase de grupos, assim como outros clássicos estaduais na competição.

Os quatro primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata do Nordestão e os confrontos serão definidos por cruzamento : 1º A x 4ºB, 1ºB x 4°A; 2ºA x 3º B, 2º B x 3º A, com mando de campo para quem teve melhor campanha. Na final, o duelo será em jogos de ida e volta.