CRB pode ter reforço de peso para partida contra o CSE

O meia Daniel está liberado para estrear pelo CRB. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (17) e poderá ser inscrito no Alagoano.

Danielzinho foi anunciado pelo Regatas na primeira semana de janeiro com o status de principal reforço deste início da temporada.

A única dúvida que resta é a condição física do meia. Ele só desembarcou em Maceió na última segunda-feira (13) e iniciou de forma tardia a pré-temporada.

Reprodução / BID

Danielzinho foi revelado pelo Fluminense, por onde teve duas passagens. Na última delas, ele se sagrou campeão da Libertadores da América, em 2023.

Além do Tricolor, o meia jogou pelo Atlético Goianiense, onde foi campeão goiano, e pelo Bahia, quando conquistou o título da Copa do Nordeste e dois estaduais. Recentemente, ele atuou pelo Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes Unidos.

Daniel pode estrear com a camisa do Regatas neste domingo (19) contra o CSE, às 16h (de Brasília), no Juca Sampaio.