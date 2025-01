Cronologia do UFC 311: Islam Makhachev vs. Arman Tsarukyan 2

Islam Makhachev e Arman Tsarukyan lutam pela segunda vez na luta principal do UFC 311, no sábado. Assistir lutas de MMA Linha do tempo do UFC 311 vídeo acima para entender como foi essa revanche.

Quando Makhachev e Tsarukyan lutaram pela primeira vez em 2019, Makhachev havia se estabelecido como um candidato a ser observado na divisão dos leves, enquanto Tsarukyan estava fazendo sua estreia no UFC com apenas 22 anos. Tsarukyan deu a Makhachev tudo o que podia naquela noite em São Petersburgo, na Rússia, mas foi Makhachev quem venceu uma decisão competitiva.

Ambos os lutadores prosperaram desde aquela disputa, com Makhachev conquistando o ouro dos leves do UFC e defendendo-o com sucesso três vezes, e Tsarukyan fazendo 9-1 desde sua derrota para Makhachev. Um segundo encontro era inevitável e agora os rivais podem acertar as contas em Los Angeles.

Makhachev manterá mais uma vez ou Tsarukyan ganhará uma dose de vingança e um cinturão do UFC no sábado?