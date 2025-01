Cruz Azul inicia Clausura 2025 com empate diante do Atlas

O time azul-claro abriu o placar de pênalti, graças a Ángel Sepúlveda, e o rubro-negro empatou com gol de Uros Djurdjevic

Cruz Azul teve uma estreia agridoce no Fechando 2025 e no Estádio Olímpico Universitário como sua casa. A Máquina empatou em 1 a 1 contra Atlas no início do terceiro torneio Martin Anselmi no banco azul claro, que foi a estreia de Gonzalo Pineda como treinador na Liga MX. Angel Sepúlveda Ele foi o autor do único gol dos cimenteiros, enquanto o sérvio Uros Durdevic ficou encarregado de empatar.

Cruz Azul sim Atlas Mostraram que a partida era a jornada de abertura do Clausura 2025. Ambas as equipes estiveram longe de causar qualquer dano ao gol rival durante os primeiros 30 minutos, tempo em que imprecisões tomaram conta dos 22 homens que estiveram em campo. o Olímpico Universitário.

Maurício Salas/Jam Media/Getty Images

A primeira ação de perigo aconteceu até aos 33 minutos e surgiu num remate de longa distância de Gonzalo Piovi que exigia o máximo Camilo Vargasque se lançou espetacularmente para a direita para impedir o gol Cruz Azul com um tapa.

Apenas dois minutos depois, Cruz Azul abriu a defesa de Atlas através da ação individual Amaury Moralesque evitou a marca de três rivais para entrar na área rubro-negra, onde foi derrubado por Aldo Rochaque foi sancionado como penalidade pelo Maximiliano Quinteroo árbitro central. Angel Sepúlveda pegou a bola e bateu Camilo Vargas dos onze passos.

Para a parte complementar, Gonzalo Pineda enviado para Eduardo Aguirre para o campo de jogo dos jovens Paulo Ramírez. O ‘Mudo’ fez a diferença imediatamente, pois com apenas três minutos em campo esteve perto de furar o gol do Cruz Azul defendido por Kevin Mier.

A gravata de Atlas veio pedir ajuda de Eduardo Aguirre aos 52′. O ‘Mudo’ pegou a bola na entrada da área. Cruz Azul e mandou um passe nas entrelinhas que saiu Uros Durdevic em frente ao arco Kevin Mierque o sérvio derrotou com um chute cruzado. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, mas após revisão no VAR, Maximiliano Quinterno marcou o placar.

Cruz Azul Ele foi nocauteado após o gol do empate. Foi difícil para a Máquina recuperar a posse da bola, mesmo Atlas esteve perto de marcar o segundo aos 72′, num remate cruzado de Uros Durdevic que conseguiu desviar Kevin Mier para salvar seu arco.

Martin Anselmi Ele tentou dar variações ao seu time desde o banco, até deu Omar Campos seus primeiros minutos como celestial e estreou Jeyson Duranmas Cruz Azul não foi possível abrir uma nova conta em defesa de Atlas.