Cruz Azul tem acordo com o polonês Bogusz; faltam assinaturas

Fontes disseram à ESPN que existe um acordo com o meio-campista europeu para que ele se torne o novo jogador do Cruz Azul.

MÉXICO — Cruz Azul tem acordo para a chegada do Polo Mateusz Bogusz como reforço da equipe Martin Anselmi para ele Fechando 2025restam apenas assinaturas para fechar a contratação do meio-campista europeu.

A Máquina Celeste lançou uma oferta para LAFC do MLSpara fechar a contratação de Mateusz Boguszque foi aceito e falta apenas que sejam assinados os acordos, além do contrato, para encerrar a operação, segundo fontes consultadas.

“Temos um acordo, mas temos que aguardar as assinaturas”, disse uma pessoa próxima da operação.

Mateusz Bogusz será reforço do Cruz Azul. EFE/EPA/Bartlomiej Wojtowicz

Bogusz é o jogador que ocupará o lugar que deixou Luis Romãoque saiu às Chivasdepois de jogar um semestre com o time Martin Anselmi.

Bogusz Ele é um meio-campista que faz parte da seleção nacional Polônia23 anos. Ele foi considerado uma das estrelas do LAFCdo MLSe estaria chegando ao time do Liga MX a partir da próxima semana.

Cruz Azul pressionou a aceleradora para confirmar sua contratação, já que nas últimas horas também foi confirmado que existe um acordo com Lucas Romeropara que ele possa jogar com o time do Liga MX pelos próximos cinco anos.

No caso de Mateusz Bogusz Aguarda-se que o meio-campista faça seus testes físicos e chegue México assinar o contrato que o vincula definitivamente ao Cruz Azul.

No fim de semana, na estreia do Cruz Azul No Clausura 2025, Víctor Velázquez, presidente da equipe, prometeu que surpresas viriam durante a semana. Até o momento as palavras do gestor foram cumpridas, com as negociações de Lucas Romero sim Mateusz Bogusz.

No caso de Boguszas negociações foram facilitadas graças ao bom relacionamento entre os LAFC e o Cruz Azulque há algumas semanas fechou a transferência de Omar Campos para o Liga MX. Agora os light blues trazem um segundo jogador daquele time do MLS ao futebol mexicano.