CSA e ASA garantem classificação para a segunda fase da Pré-Copa do Nordeste

CSA e ASA venceram seus jogos na tarde deste sábado (04) e avançaram na Pré-Copa do Nordeste 2025. O Azulão derrotou o Barcelona de Ilhéus, da Bahia, por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Fantasma bateu o Sergipe, na Arena Batistão, em Aracaju, pelo placar de 2 a 0.

Os clubes alagoanos agora vão disputar a segunda fase da pré-copa do torneio regional, em 8 de janeiro, como prevê o regulamento da competição. As equipes vão aguardar o término da rodada para conhecer o chaveamento.

CSA e ASA buscam vaga na Copa do Nordeste deste ano.

CSA 1 x 0 Barcelona de Ilhéus-BA

O atacante Guilherme Cachoeira fez o gol da classificação azulina no Rei Pelé. Ele acertou o chute no canto direito do goleiro adversário aos 19 minutos da primeira etapa e levantou a torcida que esteve no Trapichão.

O Azulão ainda teve o volante Vander expulso nos minutos finais depois de uma falta, mas conseguiu segurar o ataque da equipe baiana e conquistou a vitória por 1 a 0.

Sergipe 0 x 2 ASA

Com dois gols de Thiago Alagoano, ainda no primeiro tempo, o ASA passou pelo Sergipe fora de casa. O atacante veterano balançou as redes do Gipão aos 28 e aos 42 minutos da etapa.