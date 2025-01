CSA irá se reunir com investidores em possível primeiro passo para se tornar SAF

O Centro Sportivo Alagoano (CSA) recebeu uma consulta de investidores e convocou uma reunião, que pode ser o primeiro passo para o Marujo se transformar em um clube-empresa. A informação foi divulgada inicialmente pela CBN e confirmada pelo TNH1.

O encontro será na sexta-feira (17) por videoconferência. De acordo com a presidente do CSA, Mírian Monte, será uma reunião de apresentação para que membros da diretoria e presidentes dos conselhos conheçam mais sobre o assunto.

— O CSA vem tendo um bom desempenho e uma boa visibilidade nacional e nossa diretoria foi contatada e teremos uma reunião — disse a presidente.

As conversas são embrionárias, até porque o clube ainda é estruturado como uma sociedade civil sem fins lucrativos, conforme prevê o estatuto.

Para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), será preciso, em um primeiro momento, que haja uma reforma estatutária (entenda abaixo). Com isso, abriria a possibilidade de uma venda parcial ou total do futebol para novos proprietários.

Mas o que é uma SAF?

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) nada mais é que um tipo específico de empresa, criada pelo Congresso através da Lei 14.193/2021. Ela faz com que os clubes migrem de uma associação civil sem fins lucrativos para a empresarial.

Depois que a SAF é constituída, é possível vender parte ou todo o seu capital para um novo proprietário. No Brasil, já há vários exemplos de times que admitiram o novo estilo de administração, incluindo Vasco, Cruzeiro e Botafogo.

O futebol, na associação civil, costuma ser estruturado através da eleição dos representantes para o Conselho e para a diretoria. O presidente é a grande figura da chapa e trabalha ao lado de vice-presidentes.

Já no caso de uma SAF, o proprietário tem o poder definitivo nas mãos e só deixará o negócio quando vender a participação para outra pessoa, empresa ou fundo – salvo em casos extraordinários.