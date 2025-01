DA Nathan Hochman fala sobre a reunião de família dos irmãos Menendez

TMZ. com

Érico dar Lyle Menéndez Os parentes de Los Angeles não falam muito sobre seu primeiro encontro com o novo promotor distrital do condado de Los Angeles Nathan Hochman … e ele também não é.

Hochman deu uma entrevista coletiva na sexta-feira, mas não entrou em detalhes sobre suas conversas com membros da família Menendez… apenas disse que sentiu que a reunião foi “produtiva”.

Embora dezenas de familiares de Erik e Lyle – que também são vítimas no caso – apoiem a sua libertação, Hochman diz que o número de familiares que apoiam a sua liberdade não importa… é mais sobre o conteúdo do que eles têm a dizer , entre outras coisas.

Hochman fez questão de não aparecer antes da audiência de sentença deste mês… dizendo que ainda está analisando as transcrições do tribunal e os registros da prisão antes de decidir sua posição.

Nós alcançamos o Irmãos Menéndezadvogado, Marcos Geragose seus entes queridos do lado de fora do Salão da Justiça no centro de Los Angeles … momentos depois de tentarem convencer Hochman a aceitar a saída de Erik e Lyle da prisão, onde cumprem pena de prisão perpétua sem liberdade condicional pela espingarda de 1989 assassinatos de seus pais José dar Kitty Menéndez.