Defensoria Pública cobra explicações e providências sobre interrupção no abastecimento de água

A Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE-AL) oficiou, nesta quarta-feira, 8, a concessionária Verde Ambiental Alagoas, responsável pelo abastecimento de água em União dos Palmares, solicitando esclarecimentos e providências imediatas sobre as frequentes interrupções dos serviços em diversos bairros e comunidades do município.

No documento, o Defensor Público Wagner de Almeida Pinto estabeleceu um prazo de três dias para que a empresa apresente informações técnicas sobre os motivos das interrupções, as medidas emergenciais ou definitivas adotadas para regularizar o serviço e um cronograma para a normalização do abastecimento. Além disso, solicitou detalhes sobre as demandas já registradas pelos moradores e os atendimentos realizados pela concessionária.

De acordo com relatos recebidos pela Defensoria no início deste mês, moradores de bairros como Terra Cavada, Morada das Árvores, Loteamento Santa Maria Madalena, Conjunto Residencial Nova Esperança e Conjunto Residencial Newton Pereira Gonçalves enfrentam problemas no fornecimento de água há semanas.

A situação ganhou repercussão após um ato de protesto realizado por um servidor público municipal, nessa terça-feira (7), que lavou roupas na sede da Verde Ambiental Alagoas em um gesto simbólico contra a falta de água em sua residência há mais de 30 dias. Após o episódio, a concessionária admitiu falhas no abastecimento, justificando que o problema foi causado pelo aumento do consumo durante o verão. Entretanto, a Defensoria Pública reforçou a urgência de soluções concretas, considerando os impactos da situação na qualidade de vida dos moradores afetados.