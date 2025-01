Desafios do Rayados para o Clausura 2025

Depois de cair na final, Martín Demichelis e Monterrey buscam vingança em novo torneio da Liga MX.

Listrado iniciará a sua actividade Encerramento do Torneio 2025 com vários desafios e tarefas, entre as quais as mais notáveis ​​​​são a conquista de um campeonato para encerrar uma sequência de cinco anos sem o conseguir e que o espanhol Sérgio Canales pode carregar o peso da equipe, depois de se tornar um jogador-chave da equipe.

Abaixo estão os desafios que o time de Monterrey terá para o próximo torneio mexicano de futebol:

Demichelis e Rayados buscam vingança após perderem a final da Liga MX. Imagens Getty

Um novo título

Monterrei chegará em Fechando 2025 com sede de vingança, depois de no último Apertura 2024 estar a um passo do título, já que perdeu na final para o América e diante disso lutará para conquistar o campeonato que lhe permitirá encerrar um cinco- sequência de um ano sem consegui-lo, já que o último que conseguiu foi no Apertura 2019.

Nessa conta pendente está imersa a possibilidade de evitar mais uma vez a perda do título em seu estádio, depois que a derrota para o América no BBVA no jogo de volta se somou àquelas que sofreram de forma semelhante em anos anteriores que foram contra o Pachuca no Clausura 2016 e Tigres no Apertura 2017.

Demichelis, pela sua primeira coroa

O estrategista argentino Martin Demichelis estará neste torneio enfrentando o desafio de conquistar seu primeiro campeonato com Listradodepois de estar a um passo de obtê-lo no Apertura 2024.

A tarefa será complicada para o timoneiro, mas ele lutará para conseguir algo semelhante ao que fez com o River Plate, com o qual conquistou o título da Liga no futebol argentino logo após assumir o comando do time.

Para demonstrar sua hierarquia

Em Listradohá elementos que chegaram como reforços nos meses anteriores e que estão vencidos no seu desempenho, como é o caso de Coroa de Jesus ‘Tecatito’que desde que regressou do futebol europeu não conseguiu atuar na equipa do New Leon.

Até o mesmo jogador reconheceu que não viu sua melhor versão no retorno ao jogo. Liga MX e como ele há outros elementos que permaneceram na tentativa, como Fidel Ambriz sim Roberto da Rosaque não conseguiu garantir uma vaga entre os 11 titulares.

O trabalho de Canales

O espanhol Sérgio Canales É uma das referências da atual equipe de Listrado e o desafio do jogador será carregar o peso do time para o que vem pela frente no próximo torneio.

Canales Aos poucos ele se tornou uma peça fundamental no elenco e agora seu desafio será guiar o time no Fechando 2025 para atingir o objetivo da coroa que lhes permite encerrar uma seqüência de cinco anos sem obtê-la.

Canales abriu a final com um golaço. Imago7

A busca por um atacante

Monterrei Possui um dos melhores elencos do Liga MXmas no ataque tem lutado para encontrar uma referência desde a saída de Rogelio Funes Mori, que durante sua passagem pelo time se tornou o maior goleador da história do clube.

Berterame alemão É um atacante que tem tido atuações aceitáveis, mas não tem conseguido se tornar o líder da ofensiva. Alfonso ‘Plátano’ Alvarado Ele voltou ao time depois de ter atuado pelo León e agora o desafio será a diretoria encontrar outro jogador que possa ser o líder naquela área do campo.