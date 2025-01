Desde a última entrada de Donald Trump na Casa Branca, a Suprema Corte criou um presidente mais poderoso

CNN





Quando os juízes do Supremo Tribunal partilharam pela primeira vez um palco inaugural com Donald Trump, ouviram o novo presidente fazer uma declaração de 16 minutos contra o país e jurar: “Esta carnificina americana pára aqui e pára agora”.

Depois, quando regressaram a uma câmara no primeiro andar do Capitólio, onde tiraram os gorros de lã preta, as luvas e a capa de chuva usados ​​no tempestuoso dia 20 de janeiro de 2017, ficaram estranhamente silenciosos. Havia pouca conversa animada que normalmente ocorria quando eles estavam juntos lá dentro. Em vez disso, disse uma pessoa na sala naquele dia à CNN, ninguém sabia o que dizer.

Os juízes e os seus assistentes jurídicos saudaram Trump com apreensão colectiva há oito anos. Liberais ou conservadores, eles se perguntavam o que esperar a seguir. Hoje, não existe nenhum mistério sobre o que Trump pretende – ou se a maioria da Suprema Corte está principalmente com ele.

O banco foi refeito à sua imagem. Trump nomeou três dos atuais nove juízes durante o seu primeiro mandato (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett). Dois outros juízes de direita, os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito, foram galvanizados pelo efeito Trump.

Quaisquer barreiras de proteção que existiam no Congresso e no Gabinete de Trump em seu primeiro mandato foram reduzidas; a questão que cabe ao Supremo Tribunal é se alguma das suas medidas será uma ponte longe demais.

O presidente do tribunal, John Roberts, cujo relacionamento com Trump tem sido difícil, mesmo assim conduziu a opinião no caso que mais lhe importava. Roberts redigiu a decisão de 1º de julho que deu a Trump imunidade substancial contra processos criminais e garantiu que ele não seria julgado por acusações de subversão eleitoral na disputa presidencial de 2020.

No geral, o Supremo Tribunal reconstituído diminuiu as normas e transformou a lei, começando com a manutenção pelo tribunal da proibição de viagens de Trump em 2018, depois a sua reversão do caso Roe v. Wade e os direitos ao aborto em 2022 e, finalmente, o seu movimento inovador para proteger o presidente de acusação.

Ao longo do caminho, os juízes revelaram vários níveis de respeito por Trump: Thomas e a sua esposa, Ginni, jantaram em privado com ele. Ginni Thomas também trabalhou para reverter a derrota de Trump nas eleições de 2020. Na casa de Samuel e Martha-Ann Alito, em janeiro de 2021, uma bandeira americana invertida tremulou, semelhante a um símbolo adotado pelos apoiadores de Trump que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

No outro extremo do espectro, a liberal Sonia Sotomayor mostrou o seu desdém por Trump. Ao discordar da bancada no caso da proibição de viagens, ela destacou os ataques verbais dele aos muçulmanos. Mais recentemente, durante as argumentações orais de 10 de janeiro na disputa do TikTok, ela questionou ironicamente se Trump cumpriria a proibição do Congresso e faria cumprir a lei.

Em janeiro de 2017, os juízes eram apenas oito. O juiz Antonin Scalia morreu em 13 de fevereiro de 2016, e os republicanos do Senado bloquearam qualquer consideração do então juiz Merrick Garland, a escolha do presidente Barack Obama para suceder Scalia, tornando a vaga uma questão importante naquela campanha presidencial.

Os juízes chegaram a compromissos muitas vezes durante esse período de 11 meses, sem uma nona votação de desempate, e a atmosfera de negociação e concessão perdurou durante a posse.

Isso foi testado pela primeira vez sete dias depois, quando Trump proibiu viagens contra vários países de maioria muçulmana, cumprindo uma promessa de campanha. Ele fez afirmações como “Acho que o Islão nos odeia” e “Estamos tendo problemas com os muçulmanos e estamos tendo problemas com a entrada de muçulmanos neste país”.

Dentro do tribunal, de acordo com os funcionários jurídicos da época, permaneceu uma receptividade a algum compromisso através das linhas ideológicas. Na análise inicial dos juízes sobre a ordem de proibição de viagens, eles permitiram que ela tivesse efeito parcial, contra “estrangeiros que não têm qualquer relacionamento de boa-fé com uma pessoa ou entidade nos Estados Unidos”, mas bloquearam a proibição para pessoas com os relacionamentos necessários .

Os funcionários jurídicos recordaram uma atmosfera de cooperação cautelosa. Os funcionários ainda almoçavam juntos e aproveitavam os “happy hours” semanais sem o iminente rancor ideológico.

No ano seguinte, as divisões intensificaram-se. Quando os juízes decidiram sobre o mérito da proibição de viagens de Trump (a terceira iteração), a divisão foi de 5-4, com os conservadores na maioria. Ao lado da administração Trump, Roberts, na sua opinião, rejeitou as declarações anti-muçulmanas de Trump como em grande parte irrelevantes e enfatizou a discrição do presidente para suspender a imigração.

O então juiz Anthony Kennedy juntou-se à maioria, mas escreveu uma opinião separada. Hoje, a linguagem de Kennedy parece estranha.

“Há numerosos casos em que as declarações e ações de funcionários do Governo não estão sujeitas a escrutínio ou intervenção judicial. Isso não significa que esses funcionários sejam livres de desrespeitar a Constituição e os direitos que ela proclama e protege”, escreveu Kennedy.

“Um mundo ansioso deve saber que o nosso Governo continua sempre comprometido com as liberdades que a Constituição procura preservar e proteger, para que a liberdade se estenda para fora e dure.”

A Suprema Corte criou um presidente mais poderoso.

Trump regressará à Casa Branca com novos músculos, nomeadamente através da decisão do tribunal que o protege de ser processado por qualquer conduta contestada tomada durante atos oficiais. Na frente da política social, o Supremo Tribunal emitiu uma série de decisões que reforçariam a sua agenda, por exemplo, contra os direitos reprodutivos e as soluções raciais.

Todos os três nomeados por Trump se uniram para decisões históricas nessas áreas da lei, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization e Students for Fair Admissions v.

Gorsuch e Kavanaugh têm sido os aliados mais confiáveis ​​de Trump entre os três. Isso foi visto no início deste mês, quando eles discordaram (com Thomas e Alito) quando a maioria rejeitou o apelo de Trump para bloquear a sua sentença no caso do dinheiro secreto de Manhattan.

Em maio passado, um júri de Nova Iorque considerou Trump culpado de 34 acusações de falsificação de registos comerciais relacionadas com “dinheiro secreto” pago durante as eleições de 2016 à atriz de filmes adultos Stormy Daniels, com quem alegadamente teve um caso. (Trump negou o caso.)

A tentativa de Trump junto ao Supremo Tribunal para evitar a sentença era um tiro no escuro. Como escreveu a maioria, as alegações de Trump de “violações probatórias” no julgamento foram objeto de recurso separadamente e qualquer ónus da sentença agendada foi “relativamente insubstancial” porque seria uma audiência virtual e o juiz de primeira instância estava a dar a Trump uma “dispensa incondicional”. ”

Barrett, nomeado por Trump, com Roberts e os liberais Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson formaram a maioria. Foi menos revelador o facto de Roberts e Barrett terem rejeitado o pedido do que o facto de quatro dos seus colegas conservadores quererem bloquear a sentença que, segundo Trump, iria perturbar o seu trabalho durante a transição presidencial.

Após a ordem do Supremo Tribunal, o próprio Trump reservou as suas críticas ao juiz de primeira instância. Ele disse que viu a explicação do tribunal superior como um endosso ao seu apelo mais amplo ao veredicto do julgamento e disse: “Acho que tudo vai dar certo”.

Durante o primeiro mandato de Trump, o juiz Thomas parecia ter o relacionamento mais estreito com ele. Trump convidou Thomas e sua esposa, Ginni, para um almoço privado em 2018. Ginni Thomas, um ativista conservador de longa data, compareceu separadamente à celebração de Trump na Casa Branca quando ele foi absolvido em fevereiro de 2020 pelo Senado após seu primeiro impeachment na Câmara.

O episódio do impeachment de 2020 surgiu da sua pressão sobre Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, para investigar o rival político Joe Biden. Um ano depois, Trump sofreu um segundo impeachment e absolvição após o seu esforço para contestar os resultados das eleições de 2020 e os acontecimentos de 6 de janeiro de 2021, quando os seus apoiantes invadiram o Capitólio. Entre as comunicações que surgiram durante esta última investigação estavam as de Ginni Thomas ao ex-chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, implorando-lhe que continuasse a luta legal para anular os resultados das eleições de 2020.

“Ajude este grande presidente a permanecer firme, Mark!!!” ela escreveu em 10 de novembro de 2020. “Você é o líder, com ele, que representa a governança constitucional da América no precipício. A maioria sabe que Biden e a esquerda estão tentando o maior assalto da nossa história.”

No início de Janeiro deste ano, a relação de Trump com Alito esteve no centro das atenções quando se soube que ele recebeu uma chamada do presidente eleito sobre um antigo funcionário jurídico que procurava um cargo na nova administração.

Não é incomum que juízes, conservadores ou liberais, promovam os seus antigos funcionários para empregos numa nova administração ou em qualquer potencial empregador. A conversa entre Trump e Alito ocorreu, no entanto, quando os juízes estavam prestes a aceitar o apelo de Trump para evitar a sentença no caso do dinheiro secreto.

Alito disse em uma declaração pública, dada primeiro à ABC News, que relatou a ligação pela primeira vez: “Não discutimos o pedido de emergência que ele apresentou hoje e, de fato, eu nem sabia no momento da nossa conversa que tal pedido seria ser arquivado.”

Várias pesquisas documentaram o declínio na aprovação pública e na confiança na Suprema Corte nos anos desde o primeiro mandato de Trump.

O Chefe de Justiça Roberts minimizou essa tendência, bem como a atenção nacional sobre questões éticas. No seu relatório anual publicado em 31 de Dezembro, concentrou-se nos críticos do tribunal que, segundo ele, se envolveram em “intimidação” e “desinformação”.

“Lamentavelmente, também os funcionários públicos se envolveram em tentativas recentes de intimidar os juízes – por exemplo, sugerindo preconceitos políticos nas decisões adversas do juiz, sem uma base credível para tais alegações”, escreveu Roberts.

Desde o início da sua primeira campanha, Trump, de facto, afirmou que juízes federais individuais decidiram contra ele com base na política.

Sua atitude pública em relação à Suprema Corte oscilou. Quando perdeu os primeiros casos de imigração em tribunais inferiores nos primeiros meses do seu primeiro mandato, publicou nas redes sociais: “Nos vemos no Supremo Tribunal”. Mas em 2020, quando os juízes rejeitaram por pouco uma das suas iniciativas de imigração contra crianças que tinham sido trazidas para a América sem documentação, ele escreveu no Twitter: “Tem a impressão de que o Supremo Tribunal não gosta de mim?”

De modo geral, Trump tinha poucos motivos para reclamar e foi efusivo em Julho passado, qualificando a decisão do tribunal sobre imunidade como “uma vitória para a Constituição e a democracia”.

Os advogados que representaram Trump em tais litígios pessoais estão agora escalados para representar a sua administração em matéria de política, incluindo D. John Sauer, a quem Trump escolheu para ser o principal advogado do governo federal perante o Supremo Tribunal. Em recentes registros no caso do silêncio e na disputa sobre a proibição do TikTok pelo Congresso, Sauer apresentou uma visão ainda mais ampla do poder presidencial de Trump.

Após a tomada de posse de segunda-feira, espera-se que os juízes se juntem a Trump no habitual almoço inaugural no Statuary Hall. Se o ritual de oito anos atrás se repetir, os juízes e cônjuges estarão sentados em mesas redondas bem em frente ao lugar de Trump na mesa principal.

Lá, eles se sentarão ao lado de funcionários designados do Gabinete e de outros funcionários de Trump que em breve pressionarão sua nova agenda jurídica.