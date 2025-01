Detento condenado a 135 anos de prisão serra grade e foge da cadeia da Papuda, no DF

Um preso de 62 anos fugiu do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, após serrar as grades da cela. Argemiro Antônio da Silva acumula mais de 120 processos judiciais, incluindo por crimes como latrocínio (roubo com morte), e é classificado no sistema carcerário como nível 4 de periculosidade, considerado alto.

A fuga foi na manhã de sexta-feira (3) e desde então as polícias Penal, Militar e Civil estão à procura do fugitivo, principalmente na região perto do complexo.

Barreiras policiais foram montadas em pontos estratégicos do Distrito Federal, e helicópteros sobrevoam áreas rurais e urbanas na tentativa de localizar o foragido.

A Secretaria de Administração Penitenciária do DF abriu investigação para apurar como o preso conseguiu os instrumentos utilizados na fuga e se houve facilitação interna ou externa.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Argemiro pode ser repassada de forma anônima pelos telefones 190 ou 180.

O fugitivo tem 1,75m de altura e aparência com pele clara, cabelos grisalhos curtos e olhos castanhos.

Em nota, a secretaria informou que o preso estava lotado em bloco destinado aos idosos no Centro de Internamento e Reeducação (CIR). “A fuga de Argemiro Antonio da Silva, de 62 anos, foi constatada esta manhã, às 7h, durante conferência realizada rotineiramente por policiais penais que trabalham em regime de plantão na unidade penal. Prontamente, a equipe efetuou buscas no perímetro e realizou ocorrência policial, solicitando a perícia da Polícia Civil (PCDF) no local”.

Pedido de revisão criminal

Há alguns anos, Silva pediu a revisão de sua sentença junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na época em que o pedido foi julgado, em dezembro de 2022, ele havia cumprido 21 anos, 7 meses e 1 dia dos 135 anos, 1 mês e 29 dias de condenação.

O desembargador do TJ-DFT, porém, entendeu não haver fundamento jurídico para atender o pedido e negou a revisão.