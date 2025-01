Diddy passou férias no Fancy Wyoming Resort meses antes da prisão e discutiu com uma mulher

Diddy aproveitou ao máximo seu último verão como um homem livre… vivendo em um resort chique em Wyoming… mas não sem algum drama.

O fundador da Bad Boy Records passou algumas noites em julho no resort de luxo Amangani em Jackson Hole… de acordo com alguém que trabalhou no hotel durante a estadia de Diddy.

Diddy estava viajando com uma mulher e outro homem, e fomos informados de que eles passaram o primeiro dia na piscina do resort… onde Diddy estava vestindo uma roupa de neoprene com botas.

O TMZ obteve algumas imagens da estadia de Diddy… e o lugar parece bem pitoresco. Diddy estava no deque da piscina, com os Tetons ao fundo.

O drama se desenrolou no segundo dia de Diddy no resort… disseram que ele se sentou para comer alguma coisa no restaurante do hotel e cheirava a maconha.

Parece que ele estava com larica… Diddy pediu um bife com batatas fritas, acompanhando com ketchup e um pouco de água com gás San Pellegrino.

Após a refeição, fomos informados de que Diddy teve uma discussão verbal com a mulher com quem estava viajando… e as coisas estavam tensas.

A mulher ficou “chateada” e “irritada” e saiu furiosa para o quarto deles depois da briga… segundo o funcionário do hotel, que observa que as coisas nunca foram físicas entre Diddy e a mulher.



As férias de Diddy no Wyoming também incluíram rafting… e tudo isso aconteceu após o lançamento do infame Cássia superando alegações de vídeo e agressão sexual, o que acabou levando à sua prisão em setembro.

O cara está muito longe de Wyoming agora… sentado em uma cela de prisão no Brooklyn, Nova York, enquanto aguarda julgamento.