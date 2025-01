Diego Ferreira culpa Drew Dober e Dan Hooker por longa paralisação no UFC

Diego Ferreira não tem estado tão ativo ultimamente e culpa Drew Dober e Dan Hooker por não terem entrado na jaula do UFC mais de uma vez em 2024.

Ferreira só lutou duas vezes desde 2022, ganhando bônus de desempenho pelos nocautes sobre Michael Johnson e Mateusz Rebecki no UFC. Ele disse que só voltará à ação neste fim de semana no UFC 311 porque Dober e Hooker recusaram lutas no segundo semestre do ano passado.

“Quero lutar contra caras que estão à minha frente, mas quero me manter ativo”, disse Ferreira ao MMA Fighting antes do confronto no UFC 311 contra Grant Dawson. “[UFC] me ofereceu Dober, e Dober disse: ‘Ah, não quero brigar.’ Eles me ofereceram Hooker e ele disse: ‘Ah, não quero brigar.’ Vamos, irmão. Eu faço o que tenho que fazer, sabe? Grant Dawson está na minha frente agora e tenho que passar por ele para mostrar que estou aqui.”

Dober acabou perdendo para Jean Silva em julho, enquanto Hooker venceu Mateusz Gamrot por decisão dividida em sua única aparição em 2024. Ferreira adoraria ter a chance de lutar na próxima vez, ou talvez vingar uma derrota anterior para Gamrot. Mais do que isso, seu objetivo é se manter ativo dentro da jaula.

“Achei que conseguiria outra briga imediatamente [after beating Rebecki] mas não aconteceu, me mantiveram na prateleira por quase um ano”, disse Ferreira. “Vou aproveitar ao máximo a oportunidade agora. Lutas de última hora, tanto faz, estarei pronto. Não estou ficando mais jovem, isso não posso negar, então tenho que aproveitar cada oportunidade, cada luta.”

Ferreira enfrenta Dawson no sábado, mesmo dia em que comemora 40 anos. O peso leve brasileiro marcou sua finalização mais recente em seu aniversário de 35 anos, ao derrotar o ex-campeão do UFC Anthony Pettis no card principal de Conor McGregor x Donald Cerrone em Las Vegas, então é uma “boa energia” que ele está sentindo mais uma vez enquanto avança. para terminar em seu aniversário.

“Meu treino foi focado no wrestling dele, o que foi bom para mim”, disse Ferreira. “Quero mostrar meu jiu-jitsu novamente e partir para a finalização. Consegui dois nocautes agora. Não é meu estilo, mas graças a Deus consegui essas duas vitórias e agora quero muito conseguir mais uma finalização para minha carreira.”

Dawson finalizou em 13 de suas 22 vitórias no MMA, incluindo quatro finalizações sobre Mark Madsen, Jared Gordon, Darrick Minner e Michael Trizano sob a bandeira do UFC. Ferreira disse que Dawson tem potencial, “mas estou no meu auge agora”.

“Ele não gosta de ficar na jaula”, disse Ferreira. “Acho que ele fica muito desesperado às vezes. Eu adoro estar no octógono e fazer o que faço. Acho que vou levar essa luta para os próximos rounds porque vai me favorecer bastante. Preciso ter cuidado, sei que ele vai atirar nas minhas pernas para me lutar e me manter contra a jaula, e estou pronto para contrariar isso.”