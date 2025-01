Dupla invade barbearia e mata homem com tiros na cabeça; suspeitos fugiram

Um homem foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (16), dentro de uma barbearia, no bairro da Mata do Rolo, no município de Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. O crime teria sido cometido por uma dupla que fugiu após os disparos e seguem foragidos.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os dois supostos autores estavam a pé, quando invadiram o estabelecimento e realizaram os disparos contra a vítima. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, bem como a identidade dos suspeitos.

O homem foi atingido com diversos disparos na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML para a retirada do corpo.

*Estagiário sob supervisão