Durante a Festa do Bom Jesus, Codevasf e Prefeitura de Penedo distribuem milhares de alevinos no Rio São Francisco

A Festa do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo, um dos eventos mais tradicionais e aguardados da região, foi palco de mais uma ação ambiental promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em parceria com a Prefeitura de Penedo. Durante o evento, foram distribuídos cerca de 50 mil alevinos no Rio São Francisco, em uma iniciativa que reforça o compromisso com a preservação e revitalização do Velho Chico.

O peixamento, como é conhecida a soltura de alevinos para repovoação do rio, contou com a presença do vice-prefeito e Secretário de Desenvolvimento Agrícola de Penedo, Valdinho Monteiro, além de vereadores, representantes da Codevasf e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola. A ação tem como objetivo promover o equilíbrio ambiental, fortalecer a biodiversidade do rio e beneficiar as comunidades locais que dependem da pesca.

Valdinho Monteiro ressaltou a relevância da iniciativa:

“Estamos cuidando do nosso rio, que é fonte de vida e sustento para tantas famílias. Esse trabalho conjunto entre Prefeitura e Codevasf demonstra nosso compromisso com a preservação do meio ambiente e com o futuro do Rio São Francisco.”

Representantes da Codevasf também destacaram que o peixamento integra uma série de ações contínuas para a revitalização do São Francisco, buscando recuperar espécies nativas e garantir o desenvolvimento sustentável da região.

Além de celebrar a fé e a cultura durante a Festa do Bom Jesus, a ação ambiental trouxe um importante momento de conscientização, reforçando a ligação entre a população e o rio que é símbolo da identidade e história da região do Baixo São Francisco.