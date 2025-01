Entre os Links: Makhachev vs. Tsarukyan 2, Dvalishvili vs. Nurmagomedov, UFC 311, disputa de avião de Khabib

É oficialmente a semana da luta do UFC 311, já que o UFC traz duas grandes lutas pelo título para o octógono. Na luta principal, Islam Makhachev deve defender seu título contra Arman Tsarukyan em uma revanche, enquanto Merab Dvalishvili coloca em jogo seu recém-conquistado título peso galo contra o invicto Umar Nurmagomedov.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel mostra o grande evento pay-per-view de sábado, as duas lutas pelo campeonato, a tão aguardada luta dos meio-pesados ​​entre Jamahal Hill e Jiri Prochazka, e o resto do card como um todo . Além disso, eles darão sua opinião sobre o chocante incidente no avião envolvendo Khabib Nurmagomedov, a grande vitória de Mackenzie Dern sobre Amanda Ribas no UFC Vegas 101, Leon Edwards x Jack Della Maddalena na luta principal do UFC Londres em março e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Luke Thomas, do Morning Kombat.

Assista à edição especial de terça-feira do programa ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

