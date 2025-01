enxurrada destrói estrada histórica na zona rural de Arapiraca

A forte chuva que caiu nas últimas 48 horas em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, destruiu uma rua que dá acesso à Árvore Arapiraca, na zona rural do município. O local, onde morreu o fundador da cidade, é considerado símbolo histórico do segundo maior município de Alagoas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Pajuçara, uma tubulação rompeu com a força da enxurrada e acabou destruindo parte da estrada. Ao lado do trecho fica um açude, que também transbordou com a força da chuva.

Apesar dos estragos provocados pela chuva dos últimos dias, não há relatos de feridos ou desabrigados na região. Até esse domingo, 12, o volume de chuva registrado em Arapiraca já havia ultrapassado 127 milímetros.