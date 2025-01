Equipe de transmissão do UFC 311 revelada enquanto Daniel Cormier convoca lutas pelo título para companheiros de equipe de longa data

A equipe completa de transmissão do UFC 311 foi revelada com um elenco habitual de personagens definido para convocar o primeiro evento pay-per-view de 2025.

Jon Anik cuida das tarefas passo a passo como de costume, com o comediante e podcaster Joe Rogan fornecendo comentários coloridos.

O membro do Hall da Fama do UFC, Daniel Cormier, também atua como comentarista do card enquanto se prepara para convocar duas lutas pelo título envolvendo dois companheiros de equipe de longa data, com Islam Makhachev defendendo seu cinturão dos leves contra Arman Tsarukyan na luta principal, enquanto Umar Nurmagomedov tenta reivindicar o título. título peso galo de Merab Dvalishvili no co-evento principal.

Dirigentes do UFC confirmaram planos de transmissão do MMA Fighting na segunda-feira.

A luta serve como a quarta defesa de título de Makhachev e se ele tiver sucesso na noite de sábado, ele na verdade estabelece o recorde de maior número de defesas de título na história dos leves do UFC. O recorde pertence atualmente ao técnico e mentor de Makhachev, Khabib Nurmagomedov, que defendeu o cinturão três vezes antes de anunciar sua aposentadoria em 2020.

Além da cabine de três homens convocando as lutas do UFC 311, Megan Olivi atua como repórter na arena do evento. Din Thomas também participa da transmissão como treinador, fazendo análises durante o evento.

Cuidando das tarefas de mesa durante a noite, o desafiante aposentado ao título do UFC Chael Sonnen e Anthony Smith oferecem análises para as lutas com o veterano da ESPN Brett Okamoto apresentando o show.

O UFC 311 acontecerá no sábado à noite no Intuit Dome, nos arredores de Los Angeles, com o card principal transmitido no pay-per-view ESPN + começando às 22h (horário do leste dos EUA).