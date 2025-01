Erling Haaland: “Foi uma decisão muito fácil”

Erling Haalandfrente de Cidade de Manchestergarantiu que ele é “muito feliz” por ter renovado com a seleção inglesa e que foi uma decisão “muito fácil”.

O jogador norueguês assinou um novo acordo com os Sky Blues que prolongará sua estadia no Etihad Stadium até 2034quando completará 34 anos. Este contrato representa uma prorrogação de sete anos do anterior, que expirou em junho de 2027.

Há Haaland por um tempo no City. Imagens de James Gill/Getty

“Estou super feliz e muito orgulhoso. É difícil colocar isso em palavras porque é um grande momento. “Estou muito feliz e isso é a melhor coisa que posso dizer”, disse Haaland.

E acrescentou: “Quero muito ficar aqui por muito mais tempo. Foi uma decisão muito fácil depois de falar com as pessoas com quem falei e da fome que os proprietários e Pep (Guardiola) me transmitiram. .”

Desde sua chegada, no verão de 2022, Haaland conquistou duas Premier Leagues, uma Liga dos Campeões da UEFA, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes com o City, além de ter conquistado duas Chuteiras de Ouro na competição inglesa. candidato à Bola de Ouro e já estando na décima sétima posição na tabela dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões.

No 126 partidos que jogou pelo City, o norueguês marcou 111 gols.

O recorde de Alan Shearer, em destaque

Haaland tem em vista o recorde de gols de Alan Shearer na Premier League. Não é segredo que a renovação até 2034 inclui a intenção do norueguês de se tornar o melhor marcador de todos os tempos do campeonato inglês: “É algo especial e farei tudo o que puder para isso.”

Shearer marcou 260 pontos entre Southampton, Blackburn Rovers e Newcastle United, estabelecendo um recorde que nem Harry Kane (213), Wayne Rooney (208) nem Sergio Agüero (184) conseguiram superar.

“Estarei aqui por muito tempo”, disse Haaland após renovar seu contrato até 2034. “Agora posso me concentrar em melhorar e dar aos torcedores o que eles querem. algo especial, Agora vou dar tudo o que tenho para chegar mais perto do recorde de total de gols no futuro. Não vai ser fácil, mas é algo especial.“.

Em duas temporadas e meia, Haaland marcou 79 gols em 87 jogos na Premier. No primeiro ano marcou 36 gols, superando o recorde de gols na mesma campanha de Andy Cole e Alan Shearer. Embora este ano seus recordes tenham caído, ele ainda é o líder da Chuteira de Ouro com 18 pontos, que conquistou sem disputa nas duas últimas campanhas.

Com a possibilidade de permanecer no City até completar 34 anos, Shearer sabe que seu histórico está em perigo.

“Acho que ninguém esperava, é um contrato muito longo”, garantiu a lenda à rede britânica. BBC. “Se ele ficar aqui tanto tempo, não tenho dúvidas de que quebrará o recorde. “Poderia ser outra pessoa, Kane ou Salah, mas não há dúvida de que se ele ficar, e for um grande ‘se’, ele deverá quebrar o recorde.”

E continuou: “O meu recorde irá desaparecer um dia. Houve grandes artilheiros que tinham muitos recordes quando nasci e sei que o meu não estará lá para sempre. Do ponto de vista empresarial e futebolístico, este contrato é benéfico para Haaland e para City. “Ele assinou um grande contrato, então ganhará mais dinheiro, enquanto o City protege um de seus grandes ativos.”

No entanto, Shearer acredita que o contrato “não garante que ele ficará”. “Eu ficaria surpreso se ele ainda estivesse no City quando tiver 34 anos e esse contrato acabar. Mas pelo menos esse acordo o garante por muito tempo e também garante que ninguém virá pegá-lo de graça se ele decidiu sair”, acrescentou o ex-atacante inglês.