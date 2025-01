‘Eu não luto com pessoas com quem como’: Robert Whittaker fecha as portas da trilogia com o novo parceiro de treinamento Israel Adesanya

Segundo Robert Whittaker, uma terceira luta com o também ex-campeão peso médio do UFC, Israel Adesanya, nunca vai acontecer, já que os dois recentemente dividiram a sala de treinamento.

Adesanya detém duas vitórias sobre Whittaker e, desde então, Whittaker sempre esperou por uma terceira chance com seu ex-inimigo. Mas depois que fotos e vídeos surgiram com a dupla fazendo algumas rodadas na academia e deixando suas diferenças de lado, Whittaker agora não olha para a luta da trilogia.

“Sim, acho que podemos fechar essa porta”, disse Whittaker à Fox Sports Australia. “Não acho que as chances fossem altas apenas por causa de onde estamos situados em nossas carreiras e apenas na divisão como um todo, mas sim, essa porta está fechada. Eu não luto com pessoas com quem como.”

Whittaker está voltando às lutas depois de quebrar os dentes durante uma derrota por finalização no primeiro round para Khamzat Chimaev no UFC 308, em outubro.

“The Reaper” percebeu que havia alguns problemas pessoais que fizeram com que Whittaker não fosse capaz de treinar da melhor maneira possível, então, depois de pensar um pouco, Whittaker percebeu que treinar com gente como Adesanya, e sob a tutela do chefe do City Kickboxing técnico Eugene Bareman, ele sabia que era uma mudança que poderia realmente ajudá-lo.

“Sim, é um mundo engraçado, honestamente”, explicou Whittaker. “Se você tivesse me perguntado há alguns anos se eu já previ isso, a resposta teria sido: ‘Não em 100 anos’.

“Acho que onde estávamos com o time em casa, um dos meus parceiros de treino se machucou, alguns outros meninos se aposentaram e tinham alguns outros compromissos nos quais queriam se concentrar. Então sentei-me com a equipe: ‘Precisamos conseguir alguns corpos, como podemos consegui-los?’ Começamos a parecer globais… começamos a olhar em todos os lugares, e então, como um raio, você percebe que o City Kickboxing fica a apenas duas horas e meia de vôo de distância, e eles têm os corpos, é a Nova Zelândia, é o local do meu nascimento. Tudo começou a se alinhar.

“Alex procurou Eugene, conversou comigo, Alex e alguns dos meus parceiros de treino, vim aqui só para testar o que está acontecendo e ver se todos nos damos bem. E sim, estamos nos dando bem.”