Ex-astro da NFL Robert Quinn é preso após supostamente bater um caminhão

Ex-estrela do Dallas Cowboys Robert Quinn foi preso na sexta-feira… depois que a polícia disse que ele tentou fugir do local de um violento acidente de carro.

Segundo boletim de ocorrência policial obtido por TMZ Esporteso naufrágio aconteceu por volta das 2h do dia 10 de janeiro em North Charleston, Carolina do Sul.

Os policiais dizem que depois de responder ao local do acidente, encontraram Quinn no carro de outra pessoa com “sangramento recente, consistente com ferimentos sofridos em uma colisão de veículo”.

Os documentos afirmam que depois de inspecionar o local do acidente e questionar as pessoas no local – incluindo o motorista do carro em que encontraram Quinn – os policiais determinaram que o ex-pass rusher da NFL havia destruído seu Ford F-150… e então tentou sair na área ligando para um conhecido para vir buscá-lo.

Mas, os policiais escreveram no relatório que quando foram prender Quinn por deixar o local de uma colisão com danos materiais… ele revidou.

O relatório afirma que eles tiveram que colocar o homem de 34 anos – que, segundo eles, anteriormente exibia fala arrastada e falta de vontade de se identificar – com uma chave de braço para colocá-lo no chão para que pudessem algemá-lo. .

No final das contas, ele foi levado para uma prisão próxima e autuado às 6h52 por duas acusações – incluindo direção imprudente. Os registros mostram que ele foi solto no final do dia, às 13h25… e agora deve comparecer ao tribunal para uma audiência sobre o caso em fevereiro.

Não é o primeiro desentendimento que Quinn teve com policiais recentemente… em 2023, ele foi preso por alegações semelhantes de atropelamento e fuga.