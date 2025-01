Ex-ator infantil Rory Sykes morto aos 32 anos em incêndios em Los Angeles

Um ex-ator infantil está entre as vítimas mortas nos grandes incêndios florestais de Los Angeles… com sua mãe dizendo que não poderia salvá-lo a tempo.

Rory Callum Sykes – que apareceu no programa britânico dos anos 90 “Kiddy Kapers” – foi morto na casa de sua família em Malibu na quarta-feira, sua mãe, Shelley Sykes anunciado em uma postagem emocionante na mídia social.

O ator australiano nascido na Grã-Bretanha – cego de nascença com paralisia cerebral – tinha sua própria casa de campo na propriedade de 17 acres da família, Mount Malibu TV Studio, que pegou fogo no incêndio, segundo sua mãe.

Shelley diz que tentou apagar as cinzas do telhado com uma mangueira, mas não conseguiu porque a água estava desligada – acrescentando que “50 corajosos bombeiros ficaram sem água o dia todo!”