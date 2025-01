Ex-vereadora levou privada, pias e chuveiro do gabinete em SP

A ex-vereadora Janaina Lima (PP) removeu uma privada e duas pias do gabinete que utilizou enquanto trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo. Imagens obtidas pela CNN (veja mais prints abaixo) mostram os funcionários carregando os utensílios do banheiro para fora do gabinete. A ex-vereadora também retirou o chuveiro do local.

Lima recebeu 12.215 votos nas eleições de 2024 e não foi reeleita para o cargo. O gabinete agora vai ser do vereador Adrilles Jorge (União Brasil).

Procurada pela CNN, a ex-parlamentar informou que todos os itens retirados do gabinete foram adquiridos com recursos próprios e que, portanto, não integram o patrimônio da Câmara.

Segundo Janaina Lima, outros itens, que também foram fruto de investimento pessoal, como uma divisória de vidro, uma bancada, duas estruturas de cobogó [divisória], um teto aberto com instalações elétricas no estilo industrial e luminárias ficaram no gabinete.

“O vereador que assumiu o gabinete manifestou apreço pelo desenho arquitetônico do espaço, que foi transformado em um modelo de coworking durante minha gestão”, disse a ex-vereadora.

“Fico feliz em saber que ele pretende manter esse conceito, que promove um espírito empreendedor dentro da Câmara. Continuo à disposição para alinhar quaisquer ajustes necessários, sempre buscando preservar o projeto e atender as regras da Casa”, acrescentou ela.

O que diz Adrilles Jorge?

O vereador Adrilles Jorge, que irá herdar o local, afirmou, em tom irônico, que sua equipe deve comprar um “penico” para substituir a privada do gabinete.

“Talvez fosse uma punição, pelo fato de eu ser um conservador liberal, para eu ter que usar o banheiro coletivo e não teria problema. Como eu acho que a minha equipe vai ter que ter um trabalho espartano, a gente podia alugar um penico”, disse Adrilles à CNN.

“Só achei estranho a privada ter sido retirada do banheiro. O que uma pessoa vai fazer com uma privada que seria um patrimônio? Vai reutilizar a privada? Vai vender a privada?”, completou o vereador.

Espaço será reformado?

De acordo com o novo presidente da Casa, Ricardo Teixeira (União), providências serão tomadas.

“Se for verdade, vamos ter que tomar uma providência”, afirmou Teixeira ontem (1º), em coletiva de imprensa.

Questionado sobre se Janaina Lima pagaria pela reforma do gabinete, o chefe da Casa respondeu que irá tomar as “medidas cabíveis”.

“Não sei, eu preciso ver. Como nunca aconteceu isso, é estranho isso, vamos ver o que aconteceu e vamos tomar as medidas cabíveis”, finalizou.