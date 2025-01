Fã do Philadelphia Eagles afirma que a explosão de ‘Dumb C ***’ foi provocada

O torcedor do Philadelphia Eagles que foi capturado em vídeo no fim de semana chamando um torcedor do Packers de “idiota idiota” finalmente quebrou o silêncio… alegando que sua explosão foi provocada na quarta-feira.

Ryan Caldwell disse em comunicado ao Correio de Nova York o vídeo que o mostrou atacando uma apoiadora do Packer no jogo dos playoffs de domingo no Lincoln Financial Field não contou a história completa.

Como é ir para a Filadélfia apenas tentando torcer pelo seu time… Não provocado, desnecessário. Twitter do Packers, me ajude e encontre esse cara…. isso não está bem Eu odeio que isso tenha acontecido com meu noivo simplesmente torcendo pelo time dela pic.twitter.com/aiHCKzxrSS – Alexander Basara (@Basaraski) 13 de janeiro de 2025

Caldwell insiste que o que aconteceu pouco antes de seu discurso vulgar foi uma “brincadeira” entre todas as partes. Ele então insinuou fortemente que Alexandre Basara e sua noiva, Aliado Kellerincitou-o.

“Existem dois lados em cada história”, disse Caldwell. “O videoclipe que circula online não reflete todo o contexto do que aconteceu e minhas ações não foram isentas de provocação.”

No entanto, Caldwell emitiu um sério mea culpa… admitindo que seu comportamento era “inaceitável”.

“Quero pedir desculpas sinceramente à Sra. Keller por essas palavras”, disse Caldwell, “e à minha esposa, família e amigos, meu ex-empregador e colegas, fãs do Packer, fãs do Eagle, o Philadelphia Eagles, a cidade de Filadélfia, e todos os que ficaram ofendidos.”

“Vou viver com esta experiência”, continuou ele, “e certamente estou pagando um preço pessoal”.

Caldwell tem perdeu o emprego sobre a filmagem… e nossas fontes dos Eagles nos disseram na tarde de quarta-feira que ele também foi impedido de participar de eventos no Lincoln Financial Field daqui para frente.