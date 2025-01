Fã dos Eagles que deixou cair a palavra C no torcedor do Packers demitido do trabalho de consultoria da DEI

O torcedor do Philadelphia Eagles que repreendeu um torcedor do Packers durante o jogo dos playoffs de domingo está desempregado – seu empregador acaba de anunciar que ele foi demitido como resultado do momento viral.

BCT Partners – uma empresa de consultoria especializada em serviços e soluções DEI – anunciou a mudança na noite de terça-feira… dizendo gerente de projeto Ryan Caldwell as palavras de durante a briga com a mulher Cheesehead foram “altamente ofensivas e misóginas”, o que vai contra os valores da empresa.

Não provocado, desnecessário. Twitter do Packers, me ajude e encontre esse cara…. isso não está bem

“Condenamos a conduta do nosso ex-funcionário nos termos mais fortes possíveis”, afirmou a BCT Partners em comunicado. “A conduta e a linguagem deste indivíduo eram vis, nojentas, inaceitáveis ​​e horríveis e não têm lugar no nosso local de trabalho e na sociedade.”

Como informamos anteriormente, Caldwell foi capturado é um vídeo atacando uma torcedora do Green Bay durante a vitória dos Eagles por 22 a 10 na rodada do Wild Card – chamando-a de “feia e burra c ***” no processo – e a organização da Filadélfia rapidamente iniciou o processo de punição.