Fábio Bittencourt assume TJAL reafirmando compromisso com a cidadania

“Ao longo da minha trajetória como magistrado, levo comigo a firme convicção de que julgar é, acima de tudo, respeitar a cidadania, o devido processo legal e os direitos fundamentais”, disse o desembargador Fábio Bittencourt ao assumir o cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL).

A posse administrativa da nova cúpula da Corte de Justiça foi realizada nesta quarta (15), na Presidência do TJAL. O desembargador Carlos Cavalcanti assumiu a Vice-Presidência, enquanto o desembargador Celyrio Adamastor Tenório tomou posse como corregedor-geral da Justiça de Alagoas (CGJ/AL).

“Meu propósito é trabalhar ao lado de cada um de vocês [desembargadores], buscando fortalecer a unidade de nossa instituição e robustecer nossos esforços para oferecer uma Justiça cada vez mais célere, acessível e eficaz ao povo alagoano”, destacou o presidente.

Em seu discurso, o desembargador Fábio Bittencourt reconheceu a importância da harmonia e independência entre os três Poderes. “A nossa corte de Justiça estará sempre aberta ao diálogo e à cooperação, respeitando os princípios da impessoalidade e da moralidade”.

Apoio da família e amigos

O novel presidente comentou que o seu compromisso com a sociedade e o Judiciário nasceu do exemplo de seu pai, o desembargador José Agnaldo de Souza Araújo. “Ele me ensinou que a Justiça não se faz apenas com a aplicação das leis, mas com ética e princípios, a quem agradeço por tudo o que fez por mim”.

Fábio Bittencourt também agradeceu o apoio de sua esposa Morgana Maria Fragoso Bittencourt, dos seus filhos Fábio Manoel e José Agnaldo Neto, e suas noras Mayara e Cynthia.

“Obrigado por estar ao meu lado em momentos de alegria e angústia, por dividir a vida comigo e me presentear com os maiores tesouros que possuo: nossos filhos. Os quais me enchem de orgulho e são, para mim, meu refúgio, fonte de amor, esperança e inspiração”, disse.

O desembargador também agradeceu o apoio do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, que enviou um ofício parabenizando a nova cúpula, e a confiança dos desembargadores do TJAL, que elegeram a nova cúpula à unanimidade de votos.

Desembargador Fernando Tourinho

O desembargador Fernando Tourinho revelou que o segredo de sua gestão exitosa foi a priorização do diálogo com seu vice-presidente Orlando Rocha, o então corregedor-geral Domingos Neto e os desembargadores. Para ele, foi uma grande honra conduzir os trabalhos de todos os servidores e magistrados do Judiciário.

“Procurei curtir a Presidência, não ter pressa para sair. Nesse período eu aprendi a sorrir mais, seguindo, inclusive, recomendações médicas. Muitas coisas foram realizadas e agradeço a Deus por deixar um legado de orgulho para todo o Poder Judiciário, legado esse que foi construído graças ao apoio de todos”, disse Fernando Tourinho.

O desembargador Tourinho também agradeceu ao governador Paulo Dantas, à Assembleia Legislativa de Alagoas, aos prefeitos dos municípios de Alagoas que participaram do Moradia Legal e à Prefeitura de Maceió pelas parcerias.

“Estou deixando à Presidência, mas com muita disposição para voltar para a 3ª Câmara Cível e dar sempre o meu melhor. Desejo que os senhores dialoguem, busquem sempre o consenso e tenho certeza de que farão o melhor em prol do Judiciário alagoano”.